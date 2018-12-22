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В Турции заявили, что никто не помешает стране провести операцию в Сирии 

RT на русском + ещё 6 3 часа назад
Фото: © pixabay.com
Никто не помешает Анкаре провести операцию по выдворению террористов из районов Сирии к востоку от реки Евфрат, заявили в турецком Министерстве иностранных дел.
Об этом сообщает агентство Anadolu.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отсрочил операцию в Сирии после разговора с американским коллегой Дональдом Трампом.
Также глава дипломатии ЕС Федерика Могерини призвала турецкие власти воздержаться от любых односторонних действий в Сирии.
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В мире , Ближний Восток , Реджеп Эрдоган , Федерика Могерини , Дональд Трамп , МИД , ЕС , Анкара , Сирия , Турция
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