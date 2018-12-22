Никто не помешает Анкаре провести операцию по выдворению террористов из районов Сирии к востоку от реки Евфрат, заявили в турецком Министерстве иностранных дел.
Об этом сообщает агентство Anadolu.
#BREAKING Turkish FM says nobody can prevent Ankara from clearing terrorists from east of Euphrates River, Syria— ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) 22 декабря 2018 г.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отсрочил операцию в Сирии после разговора с американским коллегой Дональдом Трампом.
Также глава дипломатии ЕС Федерика Могерини призвала турецкие власти воздержаться от любых односторонних действий в Сирии.