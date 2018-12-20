На Украине устроили массовую драку из-за закона об УПЦ

Депутаты Верховной рады вновь устроили массовую драку во время заседания, сообщает РИА «Новости».
Инициаторами потасовки стали нардепы Юрий Береза и Нестор Шуфрич. Шуфричу не понравился постер с критикой в адрес политика Виктора Медведчука, висевший на стене в зале заседаний. Он подошел и сорвал плакат, после чего на него накинулся Юрий Береза.
К драке тут же присоединились и другие народные избранники, а депутату Юрию Бойко понадобилась медицинская помощь.
Потасовка произошла сразу после голосования за закон, который лишает каноническую Украинскую православную церковь ее названия. Так, поправки к закону «О свободе совести и религиозных организациях» обязывают религиозные организации с центром управления в России указывать в названии свою принадлежность. При необходимом минимуме в 226 голосов «за» проголосовали 240 народных депутатов.