На Украине устроили массовую драку из-за закона об УПЦ

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Принятие закона об УПЦ закончилось массовой дракой депутатов 

Рамблер + ещё 4 2 часа назад
Депутаты Верховной рады вновь устроили массовую драку во время заседания, сообщает РИА «Новости».
Инициаторами потасовки стали нардепы Юрий Береза и Нестор Шуфрич. Шуфричу не понравился постер с критикой в адрес политика Виктора Медведчука, висевший на стене в зале заседаний. Он подошел и сорвал плакат, после чего на него накинулся Юрий Береза.
Каноническую УПЦ лишили названия
К драке тут же присоединились и другие народные избранники, а депутату Юрию Бойко понадобилась медицинская помощь.
Потасовка произошла сразу после голосования за закон, который лишает каноническую Украинскую православную церковь ее названия. Так, поправки к закону «О свободе совести и религиозных организациях» обязывают религиозные организации с центром управления в России указывать в названии свою принадлежность. При необходимом минимуме в 226 голосов «за» проголосовали 240 народных депутатов.
В мире , Видео , Украина , Юрий Бойко , Виктор Медведчук , Нестор Шуфрич , Юрий Береза , РПЦ , Верховная Рада , РИА Новости
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