Четыре каталонских политика прекратили голодовку в тюрьме

Четыре находящихся в предварительном заключении в тюрьме каталонских политика, которым предъявлены обвинения в связи с проведением незаконного референдума о независимости, прекратили голодовку.

Об этом сообщила официальный представитель заключенных Пилар Кальво на пресс-конференции. Ранее пять бывших глав женералитета Каталонии и четыре бывших спикера каталонского парламента написали письмо, призвав политиков прекратить голодовку и "спасти право на жизнь и здоровье". Кроме того, с аналогичным призывом накануне выступил нынешний глава женералитета Ким Торра.

По словам Кальво, политики добились своей цели — их ходатайства начал рассматривать Конституционный суд. "Состояние здоровья хорошее, сегодня их доставят в санитарный блок, где за их здоровьем будет вестись строгое наблюдение. Они потеряли 10-11% веса", — добавила Кальво.

Двое обвиняемых по "каталонскому делу" — бывший глава общественной организации "Каталонская национальная ассамблея" (ANC) Жорди Санчес и бывший член правительства Карлеса Пучдемона Жорди Туруль — 1 декабря заявили о начале голодовки. Причиной стали отказы Конституционного суда удовлетворить их жалобы на нарушения конституционных прав. По мнению политиков, КС препятствует таким образом их обращению в Страсбургский суд по правам человека. Третьего декабря к голодовке Санчеса и Туруля присоединились еще два бывших члена правительства Карлеса Пучдемона — бывший советник внутренних дел Жоаким Форн и бывший советник по территориям Жозеп Руль. На прошлой неделе Жорди Туруль был доставлен в санитарный блок.

В начале ноября прокуратура огласила сроки, к которым она требует приговорить обвиняемых. Самый большой может ожидать лидера "Левых республиканцев Каталонии", бывшего заместителя председателя каталонского женералитета Ориола Жункераса — 25 лет. Для бывшего лидера общественной организации "Каталонская национальная ассамблея" Жорди Санчеса, главы Omnium Cultural Жорди Куишара и экс-спикера парламента Кармы Форкадель прокуратура просит 17 лет заключения.