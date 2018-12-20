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Путин высказался о протестах «желтых жилетов» 

Рамблер + ещё 16 43 минуты назад
Фото: РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции ответил на вопрос журналиста Андрея Колесникова, как он оценивает выступления «жёлтых жилетов» во Франции.
«Нужно обеспечивать права граждан на выражение своего мнения, в том числе и путем публичных мероприятий. Но все эти мероприятия должны оставаться в рамках закон», — заявил президент.
По его словам, французские власти повышают цены на бензин сознательно, чтобы перенаправить финансовые потоки на реализацию альтернативных программ в энергетике. Активисты против реформ, которые правительство хочет провести за их счёт.
В России ситуация иная, уверяет Путин. Рост стоимости бензина напрямую связан с ценами на топливо на мировых нефтяных рынках. К тому же возможна корректировка на 1-1,5% в связи с повышением НДС. По его словам, дальше правительство будет следить за развитием событий и по возможности сдерживать рост цен. В этом, по словам президента, заключается отличие российской политики от французской.
«Там пошли сознательно, а здесь борются с этим! Хоть это ручное управление, но оно работает», — подытожил Путин.
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