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Guardian: Тереза Мэй призвала оппозиционеров поддержать сделку по Brexit 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй призвала лейбористов поддержать ее сделку с Европейским союзом по Brexit, пишет The Guardian.
Мэй напомнила лейбористам, что 80% голосов отданных за парламентариев стояли на приверженности к результатам референдума по выходу из ЕС и выполнению Brexit, говорится в материале.
Лидер лейбористов Джереми Корбин атаковал Мэй и сказал, что премьер-министр Великобритании "вверг страну в национальный кризис" и "просто тянет время". Он также попросил ее подтвердить, что она больше не намерена откладывать голосование с новой даты 14 января.
Ранее в парламенте не разрешили провести Корбину голосование по вопросу о вотуме недоверия Терезе Мэй.
После заседания британский лидер лейбористской партии и оппозиции Джереми Корбин заявил, что не называл премьер-министра Великобритании Терезу Мэй "глупой женщиной".
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