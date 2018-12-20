Британский медиарегулятор Ofcom признал телеканал RT виновным в нарушении правил вещания из-за несоблюдения принципа беспристрастности в семи программах. Об этом сообщило в четверг агентство Reuters.
По данным агентства, Ofcom изучает возможность применения предусмотренных законодательством санкций против RT.
Телеканал остался разочарован выводами регулятора.
"Телеканал RT крайне разочарован выводами Ofcom по итогам расследований, большая часть которых проводилась по инициативе самого регулятора, а не зрителей. Мы вещаем в Великобритании в соответствии с правилами, установленными британским регулятором, и всегда стремимся их соблюдать", — говорится на сайте телеканала.