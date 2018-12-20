Все на выход: что готовит миру 2019 год

Выход — таким, возможно, будет главное слово в международной политике в наступающем 2019 году.

Тут и выход Великобритании из Евросоюза , причем пока непонятно, по какому именно сценарию он может пройти. И возможный выход США из договора с Россией о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, что может перекроить всю существующую архитектуру безопасности и привести к новой гонке вооружений. Россия, в свою очередь, может выйти из Совета Европы из-за затянувшегося кризиса с лишением РФ права голоса в ПАСЕ.

Японский император тоже выходит — на пенсию. Это первое подобное событие в стране за два века: 85-летний Акихито хочет отречься от престола по состоянию здоровья.

Кроме многочисленных выходов, будут в 2019 году выборы, в том числе на Украине , ожидаются подвижки по политическому урегулированию в Сирии , не исключены новые санкции против России.

РИА Новости подобрали десять наиболее ожидаемых событий, которые произойдут в мире в наступающем году.

Гудбай, ЕС, гудбай

Вот уже два года идут переговоры об условиях выхода Великобритании из ЕС. Своей кульминации они должны достичь 29 марта 2019 года: ожидается, что именно в этот день Лондон покинет Европейский союз.

До этого события всего три месяца, но до сих пор непонятно, как именно все будет происходить. В ноябре британское правительство утвердило проект соглашения с Евросоюзом об условиях Brexit. Документ охватывает права граждан, финансовое урегулирование, переходный период, ирландскую границу. Казалось бы, все решено, но оказалось, что проблемы только начинаются.

Многие в Британии сочли, что в ходе переговорах с Брюсселем о параметрах расставания правительство Терезы Мэй пошло на слишком многие уступки, согласившись на так называемый мягкий вариант выхода из ЕС. Такое мнение разделяют даже сторонники правящей Консервативной партии : в отставку подали министр по вопросам Brexit, министр по вопросам труда и пенсий, вслед за ними из правительства ушли несколько заместителей министров, а потом в партии и вовсе заговорили о недоверии нынешнему кабинету министров.

Правительство Мэй устояло, но пока непонятно, не окажется ли это пирровой победой. Во всяком случае, британский премьер-министр перенесла на неопределенный срок голосование в парламенте по соглашению с ЕС, понимая, что документ там не поддержат. Мэй пообещала, что попытается уговорить Еврокомиссию несколько изменить его позицию. Но в Брюсселе дали четко понять, что либо соглашение останется неизменным, либо его вообще не будет.

А тем временем в Великобритании набирают силу сторонники нового референдума по Brexit. Таким образом, если парламент Британии не проголосует за соглашение с Евросоюзом, в следующем году страну может ожидать либо повторный референдум, либо "жесткий выход из ЕС", что грозит политическим кризисом и серьезными финансовыми потерями.

Выход на гонку вооружений?

Нет пока ясности и в том, что нас ждет в сфере глобальной безопасности. Здесь одним из главных негативных факторов может стать будущее Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Этот документ был подписан в 1987 году. В рамках его выполнения сторонами было уничтожено два класса ядерных вооружений: баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней и меньшей дальности, а также соответствующая инфраструктура. Соглашение носит бессрочный характер, но в Вашингтоне и Москве в последнее время все чаще говорилось о том, что оно не учитывает современные реалии: многие страны подобными вооружениями и при этом не связаны какими-то обязательствами. Российская сторона предлагала США сделать договор многосторонним, но Вашингтон уходил от диалога по этому вопросу.

А в октябре 2018 года США в одностороннем порядке заявили о выходе из соглашения, обвинив РФ в его несоблюдении: якобы одна из российских крылатых ракет наземного базирования испытывалась на дальность, запрещённую договором. Москва в ответ продолжила напоминать о своих претензиях к Вашингтону, которые касаются в основном использования американцами ударных беспилотников и ракетных установок Mk-41, способных запускать крылатые ракеты типа "Томагавк", что также запрещено соглашением.

Официального уведомления о выходе США из договора в Москве, по имеющимся данным, пока не получали. Вместо этого госсекретарь Майк Помпео, по сути, предъявил России ультиматум, заявив, что США приостановят свои обязательства по договору, если РФ в течение 60 дней не вернется к его выполнению.

По мнению экспертов, если процесс разрушения этого соглашения будет действительно запущен, 2019 станет годом развертывания новой глобальной гонки вооружений. Тем более что, заявив о намерении выйти из договора, Вашингтон под конец года все чаще говорит и о том, чтобы не продлевать соглашение о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ), срок действия которого истекает в 2021 году.

Можем уйти сами

Наступающий год должен внести определенность в затянувшийся кризис в отношениях РФ и Парламентской ассамблеи Совета Европы. Конфликт Москвы и Страсбурга начался в апреле 2014 года, после того как Россию лишили права голоса в ПАСЕ из-за событий вокруг Крыма . С 2016 года российская сторона перестала направлять необходимые для аккредитации делегации документы.

В конце июня 2017 года стало известно, что Москва приостанавливает выплату своего взноса в Совет Европы, так как делегация РФ не участвует в работе ПАСЕ. А между тем Россия — один из основных плательщиков, за счет которых во многом пополняется бюджет организации.

В Совете Европы, естественно, эта ситуация восторга не вызвала. Генсек СЕ Турбьерн Ягланд, ссылаясь на устав, напомнил, что если страна не платит два года свои взносы, комитет министров может рассмотреть вопрос о ее исключении из организации. Этот двухгодичный срок истекает для России в конце июня 2019 года.

Не исключено, впрочем, что Москва не будет дожидаться, пока ее попросят на выход. Комментируя эту ситуацию, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не станет доставлять радость тем, кто хочет исключить ее из Совета Европы, а покинет организацию сама.

Больше санкций

Есть у санкций начало, нет у санкций конца. Таким девизом, похоже, решили руководствоваться американские политики. Во всяком случае, в 2019 году Конгресс США продолжит консультации по санкциям в отношении России 2019 году, причем на рассмотрении находятся сразу несколько законопроектов.

Первый — за предполагаемое вмешательство РФ в выборы. Он предусматривает автоматические санкции, без согласования с президентом. Предлагается, в частности, заморозить активы и корреспондентские счета российских госбанков в США, блокировать активы крупных российских энергетических и оборонных компаний, запретить инвесторам из США приобретать государственные и корпоративные долговые бумаги России.

Второй готовящийся документ уже окрестили "законопроектом из ада". Его авторы предлагают, в частности, запретить резидентам США операции с новым российским госдолгом, заблокировать долларовые расчеты российских банков, ограничить инвестиции в российский энергетический сектор.

Третье "ожидаемое" событие — это второй пакет санкций против России в связи с делом Скрипалей. Законопроект предусматривает шесть вариантов санкций за невыполнение требований американских властей. Президент США должен применить как минимум три из них.

В числе главных возможных ограничений: понижение дипломатических отношений, блокирование выдачи России займов и кредитов в международных финансовых организациях, а также кредитов от американских банков, практически полный запрет на экспорт в Россию американских товаров и запрет на импорт российских товаров и технологий в США, приостановка полетов в Америку рейсов "Аэрофлота"

На пути к конституции

В 2019 году может состояться долгожданный переход к политическому урегулированию ситуации в Сирии. Вооруженный конфликт в этой стране Сирии продолжается с 2011 года. В военном плане благодаря помощи российских войск в последние годы удалось одержать ряд существенных побед над террористами, однако в сфере политики, примирения властей и оппозиции прорывов не было.

Теперь все может сдвинуться с мертвой точки. Первая встреча конституционного комитета Сирии должна состояться в начале нового года. Об этом страны-гаранты астанинского процесса — Россия, Иран и Турция — договорились на встрече со спецпосланником генерального секретаря ООН Стаффаном де Мистурой 18 декабря в Женеве. Формирование комиссии практически завершено, нерешенным остается лишь вопрос ее состава: оглашение списка задерживается из-за разногласий между ООН и странами-гарантами.

Переговоры о создании конституционного комитета САР продолжаются почти год. Решение о формировании подобного органа под эгидой ООН было принято на конгрессе сирийского национального диалога 30 января в Сочи. Инициаторами выступили Россия, Иран и Турция — страны, которые являются гарантами мирного процесса в арабской республике. Основной задачей комитета станет реформа нынешней конституции Сирии (предполагалось, что участники будут или заниматься изменением конституции, или разрабатывать новую), чтобы на ее основе можно было начать реальный политический процесс. В Москве не раз поясняли, что формирование комитета станет подспорьем переговорному процессу под эгидой ООН в Женеве.

Комитет будет состоять из трех равных частей: по 50 человек от представителей правительства, оппозиции и гражданского общества, наиболее влиятельных и нейтральных общественных деятелей, ученых, специалистов по праву, которых должен выдвинуть сам спецпосланник ООН. Главная сложность заключалась в том, чтобы подобрать такие кандидатуры, которые бы устраивали все стороны. Последняя попытка сформировать состав комитета провалилась из-за того, что список от независимых участников, представителей гражданского общества, предложенный де Мистурой, многих не устроил.

Голосование под вопросом

Ключевым событием на пространстве бывшего СССР, вероятно, станут выборы на Украине. В конце марта украинцы будут выбрать президента страны, а в конце октября — новый парламент.

Однако судьба этих выборов оказалась под вопросом после того, как в ноябре украинские корабли незаконно нарушили границу РФ у Керченского пролива и были за это задержаны. После этого инцидента президент Украины Петр Порошенко решил ввести в ряде областей Украины военное положение.

В Кремле сочли, что такой шаг "попахивает" электоральными интригами теряющего рейтинг Порошенко, а эксперты посчитали, что, продлевая военное положение, президент будет "оттягивать" проведение выборов, которые, кстати, обойдутся охваченной кризисом Украине в 83 с лишним миллиона долларов.

Порошенко и правда пока далеко не лидирует в предвыборных опросах. Возглавляет рейтинги Юлия Тимошенко — по ноябрьским данным, лидер партии "Батькивщина" набирает 13,2% голосов, украинский шоумен Владимир Зеленский — 7,8%, а за нынешнего президента готовы отдать свои голоса лишь 6,8% избирателей.

Опросы показывают, что на парламентских выборах лидером тоже стала бы "Батькивщина" с 22% поддержки опрошенных, тогда как "Блок Петра Порошенко — Солидарность" набрал бы лишь 8%. Следом за партией Тимошенко прошли бы "Слуга народа" Зеленского с 11%, "Гражданская позиция" экс-министра обороны Анатолия Гриценко с 10%, "Оппозиционный блок" — с 9%. Всего по ноябрьским прогнозам в Раду могут пройти 7 партий. Но даже несмотря на изменение состава законодательного органа, российские эксперты не ждут изменения общего настроя Рады — главный вектор ее активности, по мнению российских политологов, по-прежнему будет нацелен против России.

Молдавия выберет по-новому

Пройдут выборы и в соседней с Украиной Молдавии. Здесь политическая жизнь в последние десять лет остается весьма богатой на события. Выборы в парламент в 2009 году продемонстрировали раскол внутри молдавского общества: массовые протесты и отставка коммуниста Владимира Воронина дали старт десятилетию тягучего противостояния сторонников евроинтеграции и развития связей с Россией.

Очередные парламентские выборы в республике должны пройти 24 февраля 2019 года. Впервые они состоятся по новой, смешанной избирательной системе — половина избирается по партийным спискам, половина по одномандатным округам. Часть оппозиционных политиков выступала против введения новой системы, безуспешно добивалась вынесения этого вопроса на референдум.

Позволит ли новая избирательная система сохранить и даже укрепить власть контролирующих парламент проевропейских партий или же оппозиция, симпатизирующая Москве, сможет взять долгожданный реванш — остается интригой. Во всяком случае, как и на предыдущих выборах, молдавские политики заскучать не дадут. Президент Игорь Додон , бывший ранее лидером Партии социалистов, например, уже заявил, что объявит досрочные выборы, если по итогам февральского голосования правительство сформируют не его бывшие однопартийцы.

Каким будет Европарламент?

Предстоят в новом году и очередные выборы в Европарламент. Они пройдут 23-26 мая.

Европарламент, несмотря на громкое название, играет не очень весомую роль в европейской политике: даже национальные законодательные собрания иногда "весят" больше. Однако его полномочия все же весьма обширны. Европарламент состоит из 705 депутатов, представляет более 500 миллионов граждан ЕС и является одним из крупнейших в мире институтов представительной демократии.

Предстоящие выборы примечательны тем, что встанут первыми после выхода Великобритании из союза. ЕС и без Brexit в последние годы переживает кризисы за кризисами: финансовый кризис 2008 года привел к долговому кризису в Греции, грозившему "похоронить" проект европейской интеграции, и бюджетным проблемам в других странах союза, в 2015 году Европа столкнулась с миграционным кризисом. А теперь обстановка еще больше благоволит популистским настроениям, тем более что избиратели на выборах в ЕП зачастую голосуют менее ответственно, чем на национальных выборах, легко отдавая голоса более радикальным кандидатам.

Впрочем, скорее всего, центристская Европейская народная партия сохранит удерживаемую два десятилетия первую позицию и пост председателя Еврокомиссии. Но с учетом потерь в лагере социал-демократов рост представительства правопопулистов и левых сил усложнит процесс принятия решений в Европарламенте. И, возможно, это действительно будет менять облик единой Европы, которая после "самоизоляции" США пытается обрести свою новую идентичность.

Выборы на фоне "Талибана"

Ждут выборов и в Афганистане, где в 2019 году предстоит избрать президента. Голосование назначено на 20 апреля, но есть вероятность их переноса на несколько месяцев.

Главной проблемой в стране остается примирение конфликтующих сторон. Основное условие для этого — поиск взаимоприемлемых решений с движением "Талибан" — пока не выполнено. Прямого диалога с талибами нет, продолжаются теракты, ведутся боевые действия.

Однако некоторые подвижки уже намечаются. Талибы впервые приняли участие в конференции по Афганистану в Москве, где встретились с афганским Высшим советом мира, пусть не представляющим власти, но делегированным Кабулом для поиска путей выстраивания диалога. По итогам этой встречи появилась надежда, что уже в начале 2019 года могут пройти прямые переговоры между представителями правительства Афганистана и "Талибаном".

Вне зависимости от того, состоится такая встреча или нет, совершенно ясно, что налаживание отношений с талибами должно быть в приоритетах нового президента страны. Пока официально на этот пост выдвинулся только действующий глава государства Ашраф Гани

Император на пенсии

В Японии произойдет невиданное два века событие. Впервые в новейшей истории страны император отречется от престола — в последний раз такое происходило в 1817 году. В конце апреля 85-летний император Акихито уйдет на покой по состоянию здоровья, а 1 мая на трон взойдет его старший сын наследный принц Нарухито, которому на тот момент будет 59 лет.

О своем намерении Акихито объявил еще в августе 2016 года. Законодательство Японии не предусматривало выхода императора "на пенсию", но в виде исключения для Акихито и только для него приняли особый закон, который регулирует передачу трона наследнику при жизни монарха.

Теперь правительственный комитет, занимающийся подготовкой церемонией престолонаследия, активно занят расчетами предстоящих денежных трат — их предполагается сократить по сравнению с церемонией восшествия на трон самого Акихито. Панируется уменьшить число участников ряда церемоний и количество самих церемоний, в частности, на праздничные банкеты по случаю вступления на престол Нарухито планируется позвать 2600 почетных гостей из страны и из-за рубежа (тогда как в предыдущий раз их было 3400), вместо возведения временной сцены для торжеств используют уже имеющиеся залы и коридоры дворца. Тем не менее, для праздничного парада закупят новые машины с открытым верхом, так как ремонт старых "Роллс-Ройсов", купленных примерно за 40 миллионов иен к воцарению Акихито, обошелся бы в 18 миллионов иен.