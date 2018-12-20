Не отрекаются, любя: о драме православия на Украине

Так называемый церковный собор на Украине продолжил углубление раскола.

Парламент утверждает инструкции по отжиму "неправильных" приходов.

Таких приходов больше 12 тысяч, у них из оружия — иконы да кресты, но захватчикам дают от ворот поворот.

"Блажен муж, иже не иде на совет нечестивых", — именно этими словами псалма ответили пастыри, когда их пытались заманить, а то и затащить на Собор, который они уже окрестили волчьим.

С волками жить не всегда означает по-волчьи выть. Если есть мужество в отстаивании веры, святынь и родных прихожан.

А ведь эти священники, которых уже на допросы в СБУ тягают, — всмотритесь в фотографии из Ровенской области — и впрямь напоминают окруженных волками в темном лесу.

А еще эта фотография пронзительно родственна картине "Русь уходящая" Павла Корина

На Украине тоже хотят, чтобы все, что связано с Россией , ушло — историческая память о войне и победе, русский язык в школе и кино, наконец, самая большая и сильная Церковь. Но само не уйдет. Поэтому вы-кор-че-вы-ва-ют. Слово длинное, но выкорчевать быстро и сразу не удастся. А захватившие власть торопятся — и к следующим выборам, да и вообще знают и чуют отношение к себе народа.

Отсюда нахрапистое стремление отбирать храмы. И обыски в доме наместника Киево-Печерской лавры. И так называемая "опись и проверка" церковных ценностей и икон.

Отсюда и незамысловатый формат митинга в Киеве, политической сходки, но не встречи верующих.

Ни звука, ни словечка о любви, смирении, прощении… Вокруг не ближние — враги. Полстраны врагов и сосед-вражина. А во что же веруют эти граждане? Неужели вражда благодатна, а зверство спасительно?

Вместо собора запомнится воинственная толпа — никто из стоявших на сцене ни разу не перекрестился и не произнес ничего из Евангелия или святых отцов. Да и не до молитв тут было. Не до Христа. Президент, хоть и вторгся в как бы религиозное собрание, видимо, возомнив себя императором, но даже благословения не взял у так называемого предстоятеля. Только клял и клял и без того клятых москалей и распинался о том, что теперь уж точно его страна вступит в НАТО

Что ж, все происходящее и есть духовное продвижение НАТО.

НАТО, как известно, зовут и в украинские школы. Не только сочиняя такую историю, где братству с Россией нет места, но и заменяя русский английским. Разумеется, я не думаю, что учить английский — плохо. И в России учить можно и нужно. Я учил еще с дошкольного возраста, чему рад. Или — только что новосибирские школьники победили на международной олимпиаде по математике в Индии. В этом году участниками олимпиады стали 78 команд из 16 стран мира. Отмечается, что дополнительная сложность конкурса заключалась в заданиях на английском языке. Пришлось нашему школьнику-математику Ивану Оглоблину овладеть инглишем. Зато в итоге завоевал золото.

Дело в другом. Это же самоистязание: столица говорит по-русски, огромная часть страны тоже, но русского не должно быть ни в школе, ни в вузе, ни в документах, ни в передачах. Лицемерие, ведущее к варварству. Украинский становится мертвым, употребляемым ex cathedra — на трибуне и амвоне, а русский — бытовым, что ведет к письменной безграмотности.

Но какая разница… Чем хуже и труднее жителям Украины, чем больше распри и закрытости, тем веселее ликуют заводилы переустройства этой страны, у которых все тип-топ.

Ликуют и по поводу раскола православия. Занятно, что громче всех — политики из униатов, баптистов и просто предельно далекие от религии.

А еще хотелось бы ясной и острой реакции тех, кто, называя себя гуманистами и либералами, часто напоминают о том, что государство от церкви отделено. А когда государство открыто бросает вызов Церкви — это как надо понимать? Очередная издержка майданной свободы? Отрыжка военного конфликта?

А если кровь польется по стенам лавры, а если обыски и допросы кончатся посадками, тогда что? Ничего?

Все спишет антироссийская целесообразность?

Кстати, не все знают, что украинские раскольники с начала 90-х пытались влезать и на территорию России, подбирая всех подряд, лишь бы насолить…

Расстриги, в том числе, исторгнутые Церковью из-за грязных историй, находили пристанище у Филарета как обиженные.

Ничего удивительного, что Филарет продолжает опекать подобный контингент. Например, боевиков-нациков из спецроты "Торнадо", которых вынуждены судить даже на Украине. Слишком многочисленны и чудовищны их злодеяния в отношении ни в чем не повинных мирных жителей.

Предводитель боевиков, пять раз судимый главарь организованной преступной группировки по кличке Абальмаз удостоен от Филарета медали "За жертвенность и любовь к Украине".

Любовь и впрямь страстная с многочисленными жертвами…

На счету головореза и его подельников особо тяжкие преступления на занятых территориях Донбасса — похищения людей, зверские пытки, грабежи, изнасилования, убийства…

Даже европейские правозащитники в шоке от содеянного нелюдями и требуют признать их военными преступниками.

Но для Филарета эти матерые уголовники — родные души, воины света и добра. И молитвы его — об их вызволении, о чем он заявил во всеуслышание.

Вот такого рода любители Украины и приготовились теперь идти на приступ православных приходов.

И если раньше отморозков удерживали силы правопорядка, при действующем президенте силовики и штурмовики смыкаются все теснее.

Но настоящая вера всегда основана на готовности к страданиям.

Живой отжим приходов неизбежно приведет к кошмару насилия.

Так бывало и в древности, и в начале XX века.

Обычные, простые люди вдруг зачем-то упираются и тогда меняются их судьбы.

Так Церковь, которую упрекали в сытости, безропотности и оторванности от народа, становится мученицей.

Несовершенные, неприметные, часто, казалось бы, недостойные церковники от пономаря до иерарха преображаются каким-то таинственным внутренним огнем.

Церковь, над которой потешались, рассказывая про то, как отец Онуфрий отдыхал около озера, отужинав отварным осетром, оказывается отважной и ее митрополит-исповедник как раз по имени Онуфрий дает отпор самому главе государства.

Да, они сейчас совершают поступок, те, кто на Украине посреди моря улюлюкающей черни, под давлением спецслужб, презираемые всем "просвещенным миром", держатся и не ломаются.

Нет у них надежд на подмогу из России. Но зато все кому не лень клеймят их как агентов "страны-агрессора". А они смиренно и твердо не предают свою Церковь.

Не отрекаются, любя, и от нее, и друг от друга, а это и есть подлинное христианское самоотречение.