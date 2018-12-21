Китай выразил протест США в связи с обвинениями его граждан в кибершпионаже

В четверг минюст США выдвинул обвинения против двух граждан КНР за хакерские атаки против США и еще 11 стран в интересах китайской разведки. Однако конкретные цели кибератак не назывались.

По мнению китайского внешнеполитического ведомства, США, "основываясь на сфальсифицированных фактах и небылицах, высказывают безосновательную критику в адрес Китая в вопросах кибербезопаности, и под предлогом так называемого "кибершпионажа" выдвинули обвинения в отношении двух граждан КНР".

"Это является грубым нарушением основополагающих принципов международных отношений, серьезным образом подрывает китайско-американское сотрудничество и в природе своей является крайне омерзительным. Китайская сторона выражает протест и уже сделала представление американской стороне", — говорится в опубликованном заявлении официального представителя МИД КНР Хуа Чуньин.

В министерстве также подчеркнули, что правительство Китая никогда и ни в какой форме не принимало участие и не поддерживало активность по незаконному хищению коммерческой информации.