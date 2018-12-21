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Китай выразил протест США в связи с обвинениями его граждан в кибершпионаже 

РИА Новости + ещё 14 2 часа назад
Китай выразил протест и сделал представление США в связи с обвинениями в адрес граждан КНР в кибершпионаже, говорится в сообщении министерства иностранных дел страны.
В четверг минюст США выдвинул обвинения против двух граждан КНР за хакерские атаки против США и еще 11 стран в интересах китайской разведки. Однако конкретные цели кибератак не назывались.
По мнению китайского внешнеполитического ведомства, США, "основываясь на сфальсифицированных фактах и небылицах, высказывают безосновательную критику в адрес Китая в вопросах кибербезопаности, и под предлогом так называемого "кибершпионажа" выдвинули обвинения в отношении двух граждан КНР".
"Это является грубым нарушением основополагающих принципов международных отношений, серьезным образом подрывает китайско-американское сотрудничество и в природе своей является крайне омерзительным. Китайская сторона выражает протест и уже сделала представление американской стороне", — говорится в опубликованном заявлении официального представителя МИД КНР Хуа Чуньин.
В министерстве также подчеркнули, что правительство Китая никогда и ни в какой форме не принимало участие и не поддерживало активность по незаконному хищению коммерческой информации.
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В мире , Видео , МИД , Министерство юстиции США , Китай , США
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