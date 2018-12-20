Германия потребовала от России вернуть вывезенные культурные ценности

Германия потребовала от России вернуть культурные ценности, вывезенные с ее территории после Второй мировой войны. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на заявление посольства ФРГ в Москве.

Диппредставительство подчеркивает, что культурные объекты не должны использоваться в качестве компенсации за военные потери, сославшись на Гаагские правила ведения войны от 1907 года.

Самые известные объекты, которые Германия рассчитывает вернуть, — находки Генриха Шлимана и Эберсвальдский клад, а также тысячи уникальных золотых предметов и украшений, относящихся к IX веку до нашей эры.

Посольство также напомнило, что в 2017 году зарегистрировано четыре случая возвращения российских культурных объектов из Германии. В частности, речь идет о картинах, вывезенных в 1944 году из Гатчинского дворца, отмечает газета. При этом немецкая сторона по-прежнему называет такие предметы искусства "трофейными", тогда как в России их принято называть "перемещенными".

Как заявил изданию спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой , никакого обмена культурными ценностями быть не может, пока между странами не налажен здоровый политический диалог.

"Для возобновления этого процесса требуется атмосфера доверия, которой сегодня, к сожалению, нет. Я говорю об этом с сожалением, потому что отношения с Германией в области науки и культуры весьма плодотворны", — сказал Швыдкой, сославшись на санкционный режим Евросоюза в отношении России.

Он также напомнил, что в России действует закон от 1998 года "О ценностях, перемещенных в РФ в результате Второй мировой войны и ее последствий", согласно которому подавляющее большинство этих предметов искусства теперь считаются культурным наследием России и не могут быть вывезены или переданы другим странам.

Швыдкой добавил, что во время войны было уничтожено, разграблено и вывезено за пределы СССР сотни тысяч культурных объектов, а возвращено до сих пор лишь несколько десятков из них.