Германия потребовала от России вернуть культурные ценности, вывезенные с ее территории после Второй мировой войны. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на заявление посольства ФРГ в Москве.
Диппредставительство подчеркивает, что культурные объекты не должны использоваться в качестве компенсации за военные потери, сославшись на Гаагские правила ведения войны от 1907 года.
Самые известные объекты, которые Германия рассчитывает вернуть, — находки Генриха Шлимана и Эберсвальдский клад, а также тысячи уникальных золотых предметов и украшений, относящихся к IX веку до нашей эры.
Посольство также напомнило, что в 2017 году зарегистрировано четыре случая возвращения российских культурных объектов из Германии. В частности, речь идет о картинах, вывезенных в 1944 году из Гатчинского дворца, отмечает газета. При этом немецкая сторона по-прежнему называет такие предметы искусства "трофейными", тогда как в России их принято называть "перемещенными".
Как заявил изданию спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, никакого обмена культурными ценностями быть не может, пока между странами не налажен здоровый политический диалог.
"Для возобновления этого процесса требуется атмосфера доверия, которой сегодня, к сожалению, нет. Я говорю об этом с сожалением, потому что отношения с Германией в области науки и культуры весьма плодотворны", — сказал Швыдкой, сославшись на санкционный режим Евросоюза в отношении России.
Он также напомнил, что в России действует закон от 1998 года "О ценностях, перемещенных в РФ в результате Второй мировой войны и ее последствий", согласно которому подавляющее большинство этих предметов искусства теперь считаются культурным наследием России и не могут быть вывезены или переданы другим странам.
Швыдкой добавил, что во время войны было уничтожено, разграблено и вывезено за пределы СССР сотни тысяч культурных объектов, а возвращено до сих пор лишь несколько десятков из них.