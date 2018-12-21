Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Немецкий журналист семь лет выдумывал репортажи и получил 11 наград 

Lenta.ru + ещё 17 1 час назад
Журналист немецкого издания Der Spiegel Клаас Релотиус в течение семи лет выдумывал репортажи и интервью, за которые получил девять немецких и две международных профессиональных премии. В Spiegel опубликовали подробное расследование случившегося.
Обман обнаружил коллега Релотиуса, который работал вместе с ним над репортажем о нелегальных мигрантах в США. Он заметил, что часть материала его напарника совпадает с историей, опубликованной до этого в одном из американских журналов. Репортер разыскал героев публикации, которые на камеру подтвердили, что никогда не встречались с Релотиусом.
Релотиус отпирался, однако в итоге признал свою вину и рассказал, что давно занимается фабрикацией репортажей. По его словам, он выдумал интервью и истории героев по меньшей мере в 14 статьях, при этом сами люди, о которых говорится в публикациях, действительно существуют. Редакция не исключает, что фальшивых материалов может быть гораздо больше.
В первую очередь в Spiegel начали проверять статьи, за которые журналист получил профессиональные премии или был на них номинирован. Речь идет как минимум о трех репортажах. Издание сформировало специальную комиссию для расследования инцидента и уже опубликовало несколько материалов о случившемся. Редакция намерена в корне пересмотреть работу с проверкой фактов в тексте.
Сам Релотиус рассказал, что выдумывал истории потому, что боялся провала. Успех и признание заставляли его строже относиться к своей работе, поэтому ему приходилось изобретать яркие репортажи, чтобы оставаться на высоте.
Релотиус сотрудничал с журналом с 2011 года в качестве фрилансера, последние полтора года работал в штате. За это время издание опубликовало более 60 статей под его именем. Релотиуса признавали журналистом года в Германии, а Forbes влючил его в число 30 самых перспективных медиаперсон до 30 лет.
Последние новости
Латвия обнародовала архивы КГБ США прекратят бомбить ИГ Путин объяснил рост налогов
Комментарии4
В мире , Видео , Forbes , Spiegel , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Не позорьтесь сами и не позорьте страну!»46
В МВД хотят больше прав для вторжения в частную жизнь в РФ68
Названа причина отставки главы Пентагона112
«Четыре робота убили 29 японских ученых»16
США подложили Украине «размалеванную свинью»23
Видео
04:22
Путин подвел итоги года
Политика
00:36
Путин назвал события года
Политика Кавказ
LIVE: большая пресс-конференция Путина
Политика
02:52
Путин раскрыл цель провокации в Керченском проливе
Политика
05:22
Путин посоветовал Западу «не пищать»
Политика Армия
02:00
На Украине устроили массовую драку из-за закона об УПЦ
В мире Украина
04:58
Путин ответил на фразу о «шикарной» жизни в «Газпроме»
Политика
04:11
Путин высказался о ЧВК Вагнера
Армия Политика
00:43
Путин ответил на вопрос о женитьбе
Политика
04:36
Путин оценил ситуацию в Донбассе
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение