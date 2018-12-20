Глава МИД Австрии объяснила приглашение Путина на свадьбу

Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль объяснила приглашение Владимира Путина на свою свадьбу. Об этом она рассказала в интервью телеканалу Servus.

По ее словам, причиной позвать российского лидера стало ее спонтанное желание «поделиться радостью». Кнайсль добавила, что не рассчитывала, что Путин не примет приглашение.

Ранее министр рассказывала, что позвала на свадьбу коллег из правительства, а также президента Австрии — «потому что так полагается». Решение пригласить Путина пришло ей в голову 5 июня, когда президент России был с визитом в Вене, при этом поначалу она хотела представить Путину своего жениха. Через две недели ей сообщили, что Путин согласен посетить свадьбу,

Визит Путина на свадьбу Кнайсль и бизнесмена Вольфганга Майлингера носил частный характер. Российский президент подарил новобрачным картину, масловыжималку, тульский самовар, а также выступление Кубанского казачьего хора. Он обошелся бюджету в 1,8 миллиона рублей. Невеста планировала в день своей свадьбы провести с российским лидером рабочую беседу.