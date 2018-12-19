ЕК нашла множество нарушений Украиной соглашения о безвизовом режиме

Безвизовый режим с Украиной вышел боком Евросоюзу . Украинцы хлынули в ЕС и остаются там, чтобы работать нелегально, занимаются контрабандой, киберпреступлениями и другими криминальными делами. Но приостанавливать безвизовый режим пока не планируется. В Европе не хватает рабочих рук, а Еврокомиссия надеется на скорейшее устранение нарушений законодательства со стороны Украины.

(ЕК) нашла множество нарушений Украиной соглашения о безвизовом режиме с Евросоюзом, которое вступило в силу с 11 июня 2017 года. Об этом говорится в опубликованном в среду ежегодном отчете ЕК по выполнению соглашений о безвизовом режиме со странами Западных Балкан и программы «Восточного партнерства».

«Украине еще предстоит выполнить критерии для либерализации визового режима. Многие требования предыдущего отчета остаются не выполнены, для чего Украине необходимо принять немедленные действия, которые также необходимы для выполнения обязательств в сфере борьбы с коррупцией и нелегальной миграцией», — указывается в отчете.

«По данным Европейского агентства пограничной и береговой охраны, тенденции в период с первого полугодия 2017 года по первое полугодие 2018 года свидетельствуют о значительном увеличении числа отказов во въезде и отсутствии роста незаконного пребывания», — говорится в материалах ЕК.

Еврочиновники отмечают при этом сокращение прошений о предоставлении убежища (на 9% в первом полугодии 2018 года). В прошлом году 10 с небольшим тысяч украинцев просили убежища в ЕС, но удовлетворено было только 16,24% заявок.

Что касается организованной преступности, то ЕК отмечает, что Украина остается транзитной страной для различных поддельных товаров. Украинские организованные преступные группы продолжают активно участвовать, в частности, в производстве и контрабанде табачных изделий в ЕС.

Помимо этого, говорится, что киберпреступники с украинской национальностью, «особенно русскоязычные», все чаще участвуют в «сложнейших операциях в цифровом подполье».

В целом, Украина фигурирует в списке государств, граждане которых активно участвуют в трансграничных организованных преступных группировках, занимающихся контрабандой, торговлей людьми, нелегальной перевозкой мигрантов, наркоторговлей, киберпреступностью, махинациями с недвижимостью и отмыванием денег.

Еврокомиссия выдвинула Украине семь требований, в том числе срочно сократить число прибывающих в ЕС нелегальных мигрантов с украинским гражданством, обеспечить независимость и эффективность антикоррупционных структур, создать полностью рабочую систему декларирования собственности госчиновников и пр.

Если эти условия не будут выполнены, то безвизовый режим может быть приостановлен. Но такой сценарий маловероятен.

Дело в том, что страны Западной Европы выходят из кризиса и нуждаются в миллионах рабочих рук. Одна только Германия на начало второго полугодия имела, по разным подсчетам, 1,2-1,7 млн вакансий. В основном на рабочие места, не требующие серьезного образования.

Неудивительно, что правительство ФРГ разрабатывает сейчас план по либерализации правил трудоустройства для граждан стран, не являющихся членами ЕС. Предполагается, что претендент на работу сможет получать рабочую визу до того, как фактически найдет работу, и сама процедура выдачи разрешений на работу для иностранцев будет облегчена.

Так что ЕК, скорее всего, не только не закроет безвиз, но и сделает все, чтобы украинцы имели возможность посетить Европу без особых формальностей, подыскать работу и легально трудоустроиться. Тем более, что минимальная зарплата в Германии составляет примерно 1500 евро в месяц, это почти 50 000 грн.

В общем, мотивация удрать на Запад имеется. Население Украины за 10 месяцев 2018 года сократилось почти на 200 тыс. человек.

Об этом сообщила в среду Государственная служба статистики Украины. Сейчас в Украине, по официальным данным, проживают 42,198 млн человек против 48,5 млн в 2001-м году. По экспертным оценкам, в стране сейчас насчитывается даже менее 40 млн человек.