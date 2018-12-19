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Жан-Мари Ле Пен назвал Крым русским 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Jean-Marc Haedrich/ZUMA/Global Look Press
Основатель французской крайне правой партии «Национальный фронт», ныне «Национальное объединение», Жан-Мари Ле Пен заявил, что Крым всегда был русским.
«Я высказывался за присоединение Крыма, потому что Крым всегда был русским. И это только Хрущев решил передать Крым Украине. И поскольку исторически Крым был частью России, меня абсолютно не шокировало, что было присоединение (Крыма к России — прим. ВЗГЛЯД)», — приводит слова Ле Пена РИА «Новости» на встрече с сопредседателем общественной организации «Деловая Россия» и оргкомитета Ялтинского международного экономического форума Андреем Назаровым.
В составе находящейся в Париже делегации Назаров посетил семейное поместье Ле Пена Монтрету в Сен-Клу. В состав делегации также вошел мэр Евпатории Андрей Филонов.
Во время визита Назаров вручил основателю французской партии уменьшенную копию памятника «вежливым людям».
Памятник «вежливым людям» открыли в центре Симферополя в июне 2016 года. Его установили в сквере Республики, возле здания крымского парламента, где принимались судьбоносные решения по проведению мартовского референдума, на котором крымчане подавляющим большинством проголосовали за воссоединение с Россией. «Вежливыми людьми» называют подразделения ГРУ, морской пехоты и десантников, которые сыграли ключевую роль в поддержании мира во время воссоединения Крыма с Россией.
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