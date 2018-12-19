Трампа призвали к проведению операции против России в Черном море

41 американский сенатор призвали президента США Дональда Трампа провести международную операцию против России в Черном море, сообщает РИА «Новости» Сенаторы призвали Трампа «использовать свои полномочия для расширения возможностей украинских военных в Черном море», предоставить Украине дополнительную помощь в сфере безопасности и дать отпор «чрезмерным притязаниям России на суверенитет». В документе также содержится призыв к НАТО усилить присутствие в Черном море и требование к международным союзникам отказывать российским судам в праве захода в их порты для дозаправки и пополнения запасов. Также сенаторы напомнили о необходимости вводить обязательные санкции против России в соответствии с законом «О противодействии врагам Америки посредством санкций». Отмечается, что за принятие документа проголосовали 41 сенатор из ста. Один из них, Рон Джонсон , опубликовал его на своем сайте.