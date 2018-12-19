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Трампа призвали к проведению операции против России в Черном море 

Рамблер 7 часов назад
41 американский сенатор призвали президента США Дональда Трампа провести международную операцию против России в Черном море, сообщает РИА «Новости».
Сенаторы призвали Трампа «использовать свои полномочия для расширения возможностей украинских военных в Черном море», предоставить Украине дополнительную помощь в сфере безопасности и дать отпор «чрезмерным притязаниям России на суверенитет».
В документе также содержится призыв к НАТО усилить присутствие в Черном море и требование к международным союзникам отказывать российским судам в праве захода в их порты для дозаправки и пополнения запасов.
Также сенаторы напомнили о необходимости вводить обязательные санкции против России в соответствии с законом «О противодействии врагам Америки посредством санкций».
Отмечается, что за принятие документа проголосовали 41 сенатор из ста. Один из них, Рон Джонсон, опубликовал его на своем сайте.
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