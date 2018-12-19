«Служу своей стране»: певец оправдался за Путина

Певец Бурчуладзе ответил на нападки за концерт перед Путиным

Грузинский оперный певец Паата Бурчуладзе ответил на нападки соотечественников после своего выступления в концертном зале в Санкт-Петербурге перед Владимиром Путиным . Депутаты раскритиковали его за пение перед президентом страны, «оккупировавшей» часть их территории, на что Бурчуладзе посоветовал им заняться «спасением Грузии , которая разрушается».

15 декабря грузинский певец Паата Бурчуладзе принял участие в гала-концерте в честь 80-летия дирижера Юрия Темирканова . В числе зрителей выступления оказался президент России Владимир Путин, что не понравилось соотечественникам Бурчуладзе. Грузинские депутаты заявили, что вокалисту не следовало петь перед президентом страны, «оккупировавшей» часть их территории, сообщает Рамблер.

«Выступать перед Путиным было нехорошо», — сказал депутат парламента Грузии от партии «Европейская Грузия» Георгий Церетели.

Сам Бурчуладзе отметил, что критика его встревожила, но не удивила — певец осознанно принял участие в концерте, ожидая негативной реакции со стороны Грузии. Также артист добавил, что после военного конфликта с Южной Осетией в 2008 году многие его коллеги-россияне воздерживались от визитов в Грузию, а, к примеру, Юрий Темирканов в 2013 году прибыл со своим оркестром и провел благотворительный концерт.

«Я всю жизнь служил своей стране, как мог. Получил много тепла и любви, за что всех благодарю… Лучше пусть потраченные деньги, время и усилия за возведение против меня кампании, направят на спасение страны, которая разрушается», — цитирует Бурчуладзе РИА «Новости».

В 2017 году грузинский певец стал художественным руководителем оперной труппы Михайловского театра, взяв на себя функции по руководству оперой и также продолжив выступления как вокалист. В опере «Севильский цирюльник» он исполнил партию Бартоло.

Бурчуладзе — уроженец Грузии, советский и грузинский оперный певец, политик, народный артист Грузинской ССР. В 1982 году он стал победителем Международного конкурса имени Чайковского в Москве. Исполнитель известен по выступлениям во многих крупных европейских театрах, в числе которых российские Мариинский и Большой.

Сейчас между Россией и Грузией нет дипломатических отношений, страны контактируют в рамках Женевских дискуссий после признания Москвой суверенитета Абхазии и Южной Осетии. С 16 декабря главой страны стала Саломе Зурабишвили , первая в истории Грузии женщина-президент. В колонке для газеты Financial Times Зурабишвили написала, что ее избрание является «большим скачком вперед» для страны, однако сам прогресс был завоеван с трудом. Новоизбранный президент также подчеркнула, что страна является близким военным союзником Европейского союза и США.

«Россия по-прежнему агрессивно оккупирует одну пятую часть нашего государства, как и в 2008 году. Нам потребуется твердая поддержка Запада для восстановления нашей территориальной целостности с помощью дипломатии», — написала Зурабишвили.

По ее словам, страна, которая добивалось демократического и прогрессивного общества с западной моделью, должна теперь бороться за эти ценности. Еще до вступления в должность президента Зурабишвили заявила, что Грузия не может перейти к сотрудничеству с Россией из-за «поведения» Москвы, и добавила, что ее страна занимает проевропейскую позицию в данном вопросе.

«Не думаю, что, пока Россия ведет себя так, как сейчас, с учетом того, что происходит на линии оккупации, где похищают людей, и эта линия движется вглубь нашей территории, все ближе к Тбилиси… с учетом того, как Россия сейчас ведет себя в отношении Украины, не думаю, что все это означает, что мы можем прямо сейчас перейти к сотрудничеству», — цитирует грузинского президента «Русская служба «Би-би-си».

Однако Зурабишвили подчеркнула, что, если западные страны начнут диалог с Россией, Грузия «не останется в стороне».