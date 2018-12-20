Пентагон собрался продолжить удары в Сирии

Соединенные Штаты продолжат нанесение авиаударов по террористам в Сирии , пока американские войска не будут полностью выведены из этой страны, заявили в пресс-службе Пентагона

«До тех пор пока там находятся американские военные, мы продолжим нанесение артиллерийских и авиационных ударов для поддержки наших союзников», — передает слова представителя ведомства ТАСС.

Ранее СМИ сообщили, что приказ президента США Дональда Трампа о выводе войск предусматривает окончание авиаударов по ИГ в Сирии.

Белый дом заявил о начале вывода войск из Сирии в среду. Вывод войск займет от 60 до 100 дней.