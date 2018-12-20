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Пентагон собрался продолжить удары в Сирии 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 17 2 часа назад
Соединенные Штаты продолжат нанесение авиаударов по террористам в Сирии, пока американские войска не будут полностью выведены из этой страны, заявили в пресс-службе Пентагона.
«До тех пор пока там находятся американские военные, мы продолжим нанесение артиллерийских и авиационных ударов для поддержки наших союзников», — передает слова представителя ведомства ТАСС.
Трамп отдал приказ по авиаударам в Сирии
Ранее СМИ сообщили, что приказ президента США Дональда Трампа о выводе войск предусматривает окончание авиаударов по ИГ в Сирии.
Белый дом заявил о начале вывода войск из Сирии в среду. Вывод войск займет от 60 до 100 дней.
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В мире , Видео , США , Дональд Трамп , Пентагон , Исламское государство , ИТАР-ТАСС , Сирия
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