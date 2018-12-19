«Желтые жилеты» потребовали отменить антироссийские санкции

Лидер радикально настроенного крыла «Желтых жилетов» Кристоф Шалансон в интервью ИА «Политика сегодня» сообщил, что правительство Франции губит экономику страны, поддерживая антироссийские санкции.

Он потребовал отменить запретительные меры, принятые в угоду Евросоюзу США , и обвинил власти в «продаже национальных ценностей».

«Необходимо полностью изменить политический курс Франции! Мы требуем отмены навязанных Евросоюзом и Западом санкций, в том числе против России. Это разрушает не только экономику Франции, но и равноценные международные отношения», — заявил Шалансон.

По его словам, протестующие, среди которых много фермеров и предпринимателей, стали банкротами из-за правительства, которое не занимается внутренней политикой страны.

«Вместо этого правящая элита стремится получить одобрение западных партнеров, которым нет дела до наших проблем. Тем временем от антироссийских санкций в первую очередь страдает малый и средний бизнес Франции», — подчеркнул Шалансон.

По его оценкам, за время действия санкций в отношении России прибыль предпринимателей сократилась вдвое. Некоторым компаниям-партнерам российских предприятий пришлось закрыться.