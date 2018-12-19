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США расширили санкции против России 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Минфин США расширил санкции против России.
В частности, под ограничения попали 18 россиян, агентство новостей ФАН, ООО "Экономика сегодня", ООО "Невские новости" и ресурс usareally.com в рамках закона CAATSA.
Кроме того, под санкциями оказались Анатолий Чепига и Александр Мишкин, которых на Западе подозревают в отравлении Скрипалей.
Также в "черный список" внесли сотрудницу компании Project Lakhta Елену Хусяйнову.
В то же время Минфин США намерен через 30 дней отменить ограничения в отношении En+, "Русала" и "Евросибэнерго".
Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что совладелец "Русала" бизнесмен Олег Дерипаска останется под санкциями, а его активы не разморозят.
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