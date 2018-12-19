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Петров и Боширов попали под санкции США
Петров и Боширов попали под санкции США

Главные события среды 

Рамблер 2 часа назад

Названы товары, которые подорожают в 2019 году

В Центробанке назвали группы товаров, которые подорожают в 2019 году. Изменится стоимость бензина, сигарет и алкоголя, автомобилей.

"Орите у себя в Польше!": скандал на шоу Соловьева

Политолог Дмитрий Куликов в эфире «Вечера с Владимиром Соловьевым» бросил стакан в польского журналиста Якуба Корейбу, а ведущий шоу пригрозил поляку физической расправой.

Япония выразила протест России

Япония выразила протест в связи со строительством казарм для российских военнослужащих на спорных Курильских островах Итуруп и Кунашир.

Ядерный удар "Борея" смоделировали в США

Американское интернет-издание We are the mighty смоделировало последствия удара российского подводного крейсера типа "Борей" ракетами с ядерными боеголовками по США.

Порошенко поставил верующих перед выбором

Украинцам предстоит сделать выбор не между патриархатом, а между Украиной и Россией. Об этом заявил украинский лидер Петр Порошенко, сообщает УНИАН.

Решена судьба Мутко

Президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко 19 декабря покинул свой пост. Об этом сообщается в твиттере РФС.

Принят закон об отмене роуминга в России

Госдума приняла закон, согласно которому в 2019 году будет отменён внутринациональный роуминг, сообщает ТАСС. Инициатива депутатов от «Справедливой России» была принята, несмотря на «жёсткое сопротивление» сотовых операторов.

В онкоцентре на Каширке нашли забытые тела

Сотрудники Российского онкологического центра имени Блохина обнаружили тела умерших людей, которые пролежали нетронутыми более десяти лет, сообщает телеграмм-канал Mash.

Жена Мамаева назвала Краснодар колхозом

Супруга футболиста «Краснодара» Павла Мамаева Алана рассказала, где она хочет, чтобы играл её муж и рассказала об ощущениях от города Краснодар.

Задавившему людей у «Славянского бульвара» водителю вынесли приговор

Водителя автобуса, въехавшего в подземный переход у станции метро «Славянский бульвар», приговорили к четырем годам колонии общего режима.
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