Названы товары, которые подорожают в 2019 году
В Центробанке назвали группы товаров, которые подорожают в 2019 году. Изменится стоимость бензина, сигарет и алкоголя, автомобилей.
"Орите у себя в Польше!": скандал на шоу Соловьева
Политолог Дмитрий Куликов в эфире «Вечера с Владимиром Соловьевым» бросил стакан в польского журналиста Якуба Корейбу, а ведущий шоу пригрозил поляку физической расправой.
Япония выразила протест России
Япония выразила протест в связи со строительством казарм для российских военнослужащих на спорных Курильских островах Итуруп и Кунашир.
Ядерный удар "Борея" смоделировали в США
Американское интернет-издание We are the mighty смоделировало последствия удара российского подводного крейсера типа "Борей" ракетами с ядерными боеголовками по США.
Порошенко поставил верующих перед выбором
Украинцам предстоит сделать выбор не между патриархатом, а между Украиной и Россией. Об этом заявил украинский лидер Петр Порошенко, сообщает УНИАН.
Решена судьба Мутко
Президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко 19 декабря покинул свой пост. Об этом сообщается в твиттере РФС.
Принят закон об отмене роуминга в России
Госдума приняла закон, согласно которому в 2019 году будет отменён внутринациональный роуминг, сообщает ТАСС. Инициатива депутатов от «Справедливой России» была принята, несмотря на «жёсткое сопротивление» сотовых операторов.
В онкоцентре на Каширке нашли забытые тела
Сотрудники Российского онкологического центра имени Блохина обнаружили тела умерших людей, которые пролежали нетронутыми более десяти лет, сообщает телеграмм-канал Mash.
Жена Мамаева назвала Краснодар колхозом
Супруга футболиста «Краснодара» Павла Мамаева Алана рассказала, где она хочет, чтобы играл её муж и рассказала об ощущениях от города Краснодар.
Задавившему людей у «Славянского бульвара» водителю вынесли приговор
Водителя автобуса, въехавшего в подземный переход у станции метро «Славянский бульвар», приговорили к четырем годам колонии общего режима.