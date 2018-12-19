Главные события среды

Названы товары, которые подорожают в 2019 году

"Орите у себя в Польше!": скандал на шоу Соловьева

Политолог Дмитрий Куликов в эфире «Вечера с Владимиром Соловьевым» бросил стакан в польского журналиста Якуба Корейбу, а ведущий шоу пригрозил поляку физической расправой.

Япония выразила протест России

Япония выразила протест в связи со строительством казарм для российских военнослужащих на спорных Курильских островах Итуруп и Кунашир.

Ядерный удар "Борея" смоделировали в США

Американское интернет-издание We are the mighty смоделировало последствия удара российского подводного крейсера типа "Борей" ракетами с ядерными боеголовками по США.

Порошенко поставил верующих перед выбором

Украинцам предстоит сделать выбор не между патриархатом, а между Украиной и Россией. Об этом заявил украинский лидер Петр Порошенко, сообщает УНИАН

Решена судьба Мутко

Принят закон об отмене роуминга в России

В онкоцентре на Каширке нашли забытые тела

Сотрудники Российского онкологического центра имени Блохина обнаружили тела умерших людей , которые пролежали нетронутыми более десяти лет, сообщает телеграмм-канал Mash.

Жена Мамаева назвала Краснодар колхозом

Супруга футболиста «Краснодара» Павла Мамаева Алана рассказала, где она хочет, чтобы играл её муж и рассказала об ощущениях от города Краснодар