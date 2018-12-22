Немецкие СМИ предупредили о риске повтора «керченского инцидента» в Арктике

Действия США по "обеспечению свободы" морской навигации, которые, вероятно, будут вестись в районах, на которые претендует Россия , могут привести к повторению "керченского инцидента", об этом пишет немецкое издание Telepolis.

Москва усиливает контроль над своими прибрежными водами по экономическим и военным причинам, указывает издание. Так, с 2013 года происходит расширение российского военного присутствия в Арктике — там появляются морские и военно-воздушные базы, кроме того, строятся новые ледоколы, отмечает автор статьи.

В свою очередь, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что Альянс ответит на военное присутствие России в Арктике, увеличив свое присутствие в регионе, указывает Telepolis. Вице-адмирал Эндрю Льюис , командующий воссозданным Вторым флотом ВМС США, также говорил о том, что Соединенные Штаты смогут действовать на спорных территориях, напоминает издание.

Однако инцидент в Керченском проливе продемонстрировал, что Россия "будет реагировать агрессивнее", если ей придется защищать свои интересы, поэтому в будущем подобное может произойти в Арктике и других морях, заключает автор статьи.

В начале декабря американский ракетный эсминец McCampbell прошел в "непосредственной близости" от базы Тихоокеанского флота России. Как заявил представитель ВМС США, эсминец прошел в окрестностях залива Петра Великого, чтобы "бросить вызов чрезмерным морским претензиям России и поддержать права, свободы и законное использование моря, которое находится в распоряжении США и других стран".

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков отметил, что американский эсминец не приближался к российским территориальным водам более чем на сто километров и при этом находился под контролем корабля Тихоокеанского флота.