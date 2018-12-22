Дело о зеленом российском убийце в Англии закончилось позором

Без всякого шума закончилось очень громкое дело об "убийстве" российского бизнесмена Александра Перепеличного. Следствие и суд пришли к однозначному выводу о том, что он умер своей смертью и никакого отравления не было. Хотя в его отравлении уже неоднократно успели обвинить Россию ГРУ и лично Путина.

Напомним предысторию. Десятого ноября 2012 года Перепеличный, подозревавшийся в криминальных связях и еще в 2010-м перебравшийся из России в Британию, внезапно скончался во время пробежки возле своего особняка на юго-востоке Англии . Естественные причины его смерти (сердечный приступ) изначально не вызвали никаких сомнений у следствия. Однако пришел 2014-й, на Западе началась антироссийская истерия — и британские газеты вышли со страшными разоблачениями на первых полосах: оказывается, Перепеличный был отравлен какой-то особой "травой ассасинов", поскольку перед этим ел загадочное блюдо под названием "щавелевый суп". И следствие по делу об "убийстве" возобновили. Так продолжалось четыре года: любой слух и любую выдумку о том, что за "убийством" стоит Москва , выносили на первые полосы, а любое свидетельство в пользу естественных причин смерти пряталось где-то на десятой странице британских газет, если вообще упоминалось.

К примеру, когда вдова Перепеличного сообщила, что они вместе с дочерью сами готовили суп из этой загадочной для британцев травы и ели его с мужем из одной кастрюли, данную новость почти не тиражировали. Но как только желтая пресса несколько недель назад закинула (само собой, со ссылкой на "анонимные источники, близкие к следствию") бредовый слух о том, что за "убийством стояли киллеры из ГРУ", об этом поведали почти все, некоторые на первых полосах.

И вот на этой неделе состоялись судебные слушания, на которых коронер Николас Хиллиард зачитал обстоятельный отчет о всех медицинских и биологических исследованиях причин смерти Перепеличного. Отринув нелепые слухи о "траве ассасинов", коронер установил, что беглый российский бизнесмен умер от синдрома внезапной аритмической смерти. В Британии от этого погибает от 800 до 1500 человек в год, но ни одна из этих смертей не расследовалась так долго и с таким шумом. Хиллиард также заявил, что "подозрительная субстанция", которую приняли за "траву ассасинов", — обычное вещество, содержащееся в мясе и сыре.

Все, громкое дело об "отравлении" закрыто, точка поставлена.

Внимание, вопрос. Хоть одна британская газета из тех, кто выносил слухи о причастности Кремля и ГРУ к "убийству" Перепеличного, вынесла эту важную новость в главные заголовки?

The Daily Telegraph уже выдала очередную антироссийскую сенсацию: на этот раз о том, что российский бизнесмен Олег Дерипаска в 2016 году вмешивался в выборы в… Черногории. Вы же понимаете, это для британского читателя гораздо важнее расследования громкого дела о загадочной смерти на территории самой Британии.

И кстати. Некоторым и отчет коронера не помешал продолжать гнуть свою линию. К примеру, скандально известный бизнесмен Билл Браудер , признанный российским судом виновным в мошенничестве и уклонении от налогов и напрямую связанный с сомнительным бизнесом Перепеличного, так прокомментировал новость: "Путин будет праздновать сегодня, так как британский судья решил, что Перепеличный умер из-за естественных причин, а не от отравы". По его мнению, в этом решении виновата "некомпетентная" английская полиция.