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Мексика отказалась договариваться с США насчет мигрантов 

Lenta.ru + ещё 14 5 часов назад
Фото: Edgard Garrido
Глава мексиканского МИД Марсело Эбрард заявил, что Мексика не будет подписывать соглашений с США по поводу мигрантов. Его слова передает «Интерфакс».
По словам Эбрарда, Мексика не подписывала и не собирается подписывать подобных соглашений с Соединенными Штатами, так как «не примет» их. Он также добавил, что мексиканская сторона уже объяснялась по этому поводу «много раз».
В ноябре издание The Washington Post сообщило, что власти Мексики приняли предложение администрации президента США Дональда Трампа насчет мигрантов на границе государств. Позже команда тогда еще будущего президента Мексики Андреса Мануэля Лопес Обрадора отвергла эту информацию.
В октябре тысячи беженцев из Центральной Америки отправились к американской границе. Параллельно на север из Гондураса и Гватемалы идут сразу несколько караванов. Президент США Дональд Трамп отправил на границу тысячи военных, чтобы сдержать наплыв нелегалов. Первые группы из каравана мигрантов прибыли на границу США и Мексики 13 ноября.
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Комментарии
В мире , Латинская Америка , Марсело Эбрард , Дональд Трамп , МИД , Администрация США , Интерфакс , Мексика , США
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