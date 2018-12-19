Британский лидер лейбористской партии и оппозиции Джереми Корбин после оживленной дискуссии в парламенте с премьер-министром Терезой Мэй беззвучно произнес губами слова "глупая женщина", сообщает Reuters.
Неловкий момент попал в объективы телекамер. Внимательные телезрители сразу прочитали по его губам это известное английское выражение.
Это не первый раз, когда разразился скандал из-за предполагаемого использования фразы "глупая женщина" в британском парламенте. В июне спикер нижней палаты общин Джон Беркоу применил это выражение к лидеру палаты общин Андреа Лидсом. А в начале декабря читатели по губам не смогли расшифровать, что тихо сказала сама Тереза Мэй во время экспрессивного разговора с лидером Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером в Брюсселе.
Ранее Тереза Мэй пообещала прислушаться к своим критикам.