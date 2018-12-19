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Ядерный удар в США, победа над роумингом и другие события дня
Ядерный удар в США, победа над роумингом и другие события дня

Корбин беззвучно обозвал Мэй в ходе выступления в британском парламенте 

Газета.Ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Британский лидер лейбористской партии и оппозиции Джереми Корбин после оживленной дискуссии в парламенте с премьер-министром Терезой Мэй беззвучно произнес губами слова "глупая женщина", сообщает Reuters.
Неловкий момент попал в объективы телекамер. Внимательные телезрители сразу прочитали по его губам это известное английское выражение.
Это не первый раз, когда разразился скандал из-за предполагаемого использования фразы "глупая женщина" в британском парламенте. В июне спикер нижней палаты общин Джон Беркоу применил это выражение к лидеру палаты общин Андреа Лидсом. А в начале декабря читатели по губам не смогли расшифровать, что тихо сказала сама Тереза Мэй во время экспрессивного разговора с лидером Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером в Брюсселе.
Ранее Тереза Мэй пообещала прислушаться к своим критикам.
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