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Вашингтон обещал давить на Сирию и Иран 

News.ru + ещё 106 3 часа назад
После вывода войск из Сирии США продолжат оказывать воздействие на Дамаск и Тегеран. Об этом сообщила высокопоставленный представитель американской администрации.
«Мы продолжим активно использовать широкие инструменты, доступные всем нашим учреждениям, чтобы пытаться влиять на поведение режима Асада и его иранских помощников», — цитирует представителя Белого дома ТАСС.
Собеседница агентства, в частности, напомнила о действующих санкциях Вашингтона в отношении Ирана и Сирии.
При этом, представитель администрации США пояснил, что американские военнослужащие США в Сирии «никогда не получали приказов сражаться с иранцами», а находятся там с целью уничтожения «территориального халифата» запрещённой в России группировки ИГ.
В Белом доме отметили, что силы США были введены в Сирию не для того, чтобы положить конец гражданской войне, а для уничтожения ИГ.
Как писал ранее News.ru, заявленный Вашингтоном вывод войск из Сирии может быть осуществлен по российскому сценарию: Кремль неоднократно объявлял о сокращении военного присутствия, при этом не учитывал в статистике спецназ и военную полицию. Однако полный выход США из Сирии, вопреки распространённому мнению, не стабилизирует, а наоборот, со временем лишь взорвёт ситуацию в стране и регионе.
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