Лидер палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания в четверг, 20 декабря, отправится в зарубежное турне, в рамках которого посетит Россию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в организации.
«Завтра в четверг глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания вылетит в Каир в сопровождении делегации руководства ХАМАС для встречи с египетскими чиновниками», — сообщил собеседник агентства.
Впоследствии, по его словам, Хания отправится в тур, в рамках которого посетит Москву.
Ранее Генеральная Ассамблея ООН проголосовала против проекта резолюции США, осуждающей палестинское движение.