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Трамп отдал беспрецедентный приказ по Сирии
Трамп отдал беспрецедентный приказ по Сирии

Источник: лидер ХАМАС посетит Россию 

RT на русском + ещё 1 2 часа назад
Фото: Reuters
Лидер палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания в четверг, 20 декабря, отправится в зарубежное турне, в рамках которого посетит Россию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в организации.
«Завтра в четверг глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания вылетит в Каир в сопровождении делегации руководства ХАМАС для встречи с египетскими чиновниками», — сообщил собеседник агентства.
Впоследствии, по его словам, Хания отправится в тур, в рамках которого посетит Москву.
Ранее Генеральная Ассамблея ООН проголосовала против проекта резолюции США, осуждающей палестинское движение.
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