Источник: лидер ХАМАС посетит Россию

«Завтра в четверг глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания вылетит в Каир в сопровождении делегации руководства ХАМАС для встречи с египетскими чиновниками», — сообщил собеседник агентства.

Впоследствии, по его словам, Хания отправится в тур, в рамках которого посетит Москву.