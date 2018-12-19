Украинцы опозорились из-за туалетов у Крыма

Замминистр по вопросам оккупированных территорий Украины Юсуф Куркчи заявил, что инфраструктура на границе с Крымом находится в ужасном состоянии. Об этом он рассказал в эфире местного радио.

Куркчи утверждает, что на украинских Контрольно-пропускных пунктах люди проводят около трех часов и сталкиваются с различными неудобствами. В частности, там отсутствует достаточное количество питьевой воды, а автостанция содержит всего 12 свободных мест, хотя пассажиров гораздо больше. Сами пограничники выглядят совсем недружелюбно и неохотно идут на разговор с переходящими границу, потому что они подсознательно "ненавидят" каждого, кто покидает страну.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Новости Симферополя, Крым (@novosti_simf_crimea) 1 Дек 2018 в 4:51 PST Замминистр признал, что на территории России предоставляют "лучшие условия" крымчанам. "Там есть, где сходить в туалет, где выпить кофе, где оставить машину. Мы как ответственное государство должны обеспечить все эти условия", — продолжила его мысль координатор украинской организации "Крым SOS" Тамила Ташева.

Юсуф Куркчи также сообщил, что в 2017 году границу с Крымом пересекли 2,5 миллиона человек. За это время перевозчики, доставляющие людей к границе, заработали около ста миллионов долларов.