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На Каширке объяснили происхождение трупов
На Каширке объяснили происхождение трупов

Суд в Греции постановил выдать Винника Франции 

RT на русском + ещё 13 1 час назад
Фото: Reuters
Верховный суд Греции поддержал решение салоникского суда первой инстанции о выдаче Франции россиянина Александра Винника.
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на председателя суда Ангелику Алиферопул.
«Суд отвергает апелляцию адвокатов, опротестовавших решение салоникского суда первой инстанции экстрадировать россиянина во Францию», — сказала она.
Ранее сообщалось, что суд в Греции перенёс слушания по делу Винника на 19 декабря.
Винника задержали в Греции по запросу США летом 2017 года. Его обвиняют в отмывании до $4 млрд с помощью криптовалютной биржи.
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