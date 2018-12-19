Верховный суд Греции поддержал решение салоникского суда первой инстанции о выдаче Франции россиянина Александра Винника.
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на председателя суда Ангелику Алиферопул.
«Суд отвергает апелляцию адвокатов, опротестовавших решение салоникского суда первой инстанции экстрадировать россиянина во Францию», — сказала она.
Ранее сообщалось, что суд в Греции перенёс слушания по делу Винника на 19 декабря.
Винника задержали в Греции по запросу США летом 2017 года. Его обвиняют в отмывании до $4 млрд с помощью криптовалютной биржи.