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Россия помогла Израилю в Сирии 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Reuters
Россия посодействовала отводу находящихся в Сирии иранских военных от границы с Израилем. Об этом помощник секретаря Совета Безопасности России Александр Венедиктов рассказал в интервью РИА Новости.
По его словам, «иранские военные передали контроль над южной зоной деэскалации сирийским войскам и были отведены на 100 километров от линии разъединения» именно из-за усилия Москвы. Венедиктов считает, что это серьезный вклад в стабилизацию ирано-израильских отношений, и еврейскому государству нужно предпринять ответные встречные шаги.
Иранские силы в Сирии помогают правительственным войскам бороться с противниками. Израиль и США активно требуют их ухода из страны. В еврейском государстве неоднократно указывали, что намерены противодействовать военному присутствию Ирана в Сирии из-за сотрудничества Тегерана с враждебным Израилю исламистским движением «Хезболла».
Сирийско-израильская линия разграничения проходит по Голанским высотам. Принадлежавшие Сирии с 1944 года Голаны были захвачены Израилем в ходе Шестидневной войны 1967 года. Израильский парламент в 1981 году принял закон «О Голанских высотах», который в одностороннем порядке провозгласил суверенитет страны над этой территорией. Резолюция Совбеза ООН тогда признала аннексию недействительной, Дамаск продолжает считать эти территории своими.
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