Источник сообщил о консультациях по возвращению Сирии в ЛАГ

Консультации по восстановлению статуса Сирии Лиге арабских государств (ЛАГ) идут, но носят неофициальный характер. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в организации.

«Проводятся консультации, хотя они и не носят официальный характер», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, наибольший интерес к данному вопросу проявляют Тунис, Ирак и Алжир.

Отмечается, что членство Сирии в ЛАГ было приостановлено в ноябре 2011 года из-за конфликта между правительственными силами и оппозицией.

В сентябре посол ЛАГ в Москве Джабер Хабиб Джабер заявил, что решение о поставке зенитного комплекса С-300 Сирии пойдёт на пользу арабским странам в случае использования комплекса для поддержки баланса сил между САР и Израилем.

Лига арабских государств — региональная межправительственная организация, созданная в 1945 году.