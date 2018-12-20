Консультации по восстановлению статуса Сирии в Лиге арабских государств (ЛАГ) идут, но носят неофициальный характер. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в организации.
«Проводятся консультации, хотя они и не носят официальный характер», — рассказал собеседник агентства.
По его словам, наибольший интерес к данному вопросу проявляют Тунис, Ирак и Алжир.
Отмечается, что членство Сирии в ЛАГ было приостановлено в ноябре 2011 года из-за конфликта между правительственными силами и оппозицией.
В сентябре посол ЛАГ в Москве Джабер Хабиб Джабер заявил, что решение о поставке зенитного комплекса С-300 Сирии пойдёт на пользу арабским странам в случае использования комплекса для поддержки баланса сил между САР и Израилем.
Лига арабских государств — региональная межправительственная организация, созданная в 1945 году.