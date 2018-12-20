CBC: в Китае арестовали канадскую учительницу

Третьим задержанным в Китае гражданином Канады оказалась преподаватель Сара Макайвер, передает CBC со ссылкой на источник в правительстве.

Официальных данных о личности третьего задержанного в Китае канадца нет, но, данным телеканала, это женщина, учительница из канадской провинции Альберта, которая преподавала в Китае на момент задержания.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо подчеркнул, что задержание третьего гражданина страны в КНР не связано с двумя первыми.

Ранее в КНР был задержан бывший канадский дипломат Майкл Ковриг, которого китайские власти подозревают в подрыве национальной безопасности.

Вторым задержанным канадцем стал Майкл Спейвор, который, по данным CBC, занимается организацией туров в Северную Корею.