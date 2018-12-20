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CBC: в Китае арестовали канадскую учительницу 

Газета.Ru + ещё 8 12 часов назад
Фото: Reuters
Третьим задержанным в Китае гражданином Канады оказалась преподаватель Сара Макайвер, передает CBC со ссылкой на источник в правительстве.
Официальных данных о личности третьего задержанного в Китае канадца нет, но, данным телеканала, это женщина, учительница из канадской провинции Альберта, которая преподавала в Китае на момент задержания.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо подчеркнул, что задержание третьего гражданина страны в КНР не связано с двумя первыми.
Ранее в КНР был задержан бывший канадский дипломат Майкл Ковриг, которого китайские власти подозревают в подрыве национальной безопасности.
Вторым задержанным канадцем стал Майкл Спейвор, который, по данным CBC, занимается организацией туров в Северную Корею.
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В мире , Другое , Джастин Трюдо , Канада , Китай
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