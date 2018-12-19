NYT: хакеры опубликовали переписку дипломатов стран ЕС

Как отмечает издание, это подтвердила фирма Area 1, основанная экс-сотрудниками Агентства национальной безопасности (АНБ) США и работающая в сфере кибербезопасности. По сведениям фирмы, указанные данные были опубликованы на неком сетевом ресурсе. Сотрудники Area 1 позволили журналистам газеты ознакомиться примерно с 1,1 тыс. сообщений, которые ранее были переданы по дипломатическим каналам.

Переписка о России

По утверждению издания, часть данной переписки касается РФ, в том числе состоявшейся в июне в Хельсинки встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа . Как говорится в материале, некий дипломат из входящей в ЕС страны назвал в сообщении данный саммит "успешным", при этом в скобках было указано — "по крайней мере для Путина".

Как отмечает издание, из переписки также следует, что официальные лица США и ЕС проводили консультации по поводу затронутой во время встречи возможности того, что российские следователи допросят американских граждан, которые, по мнению России, замешаны в противоправной деятельности в РФ. В материале говорится, что, согласно одному из сообщений, датированному 20 июля, "сотрудники Белого дома заверили европейцев, что согласие Трампа будет "ужато", чтобы не допустить допросов американцев".

Кроме того, по сведениям издания, в корреспонденции имелся запрос относительно того, следует ли разрешать главе Роскосмоса Дмитрию Рогозину принимать участие в международной встрече в Австрии на тему освоения космического пространства. В материале отмечается, что на тот момент в отношении Рогозина действовали санкции ЕС.

В одном из сообщений озвучивается версия о том, что российские военные якобы могли разместить в Крыму ядерное оружие. Газета отмечает, что официальные лица США не располагают какой-либо информацией в пользу этой версии.

Сообщения о Китае и США

В части сообщений, как отмечает издание, речь шла о консультациях между представителями входящих в ЕС стран и председателем КНР Си Цзиньпином . В переписке утверждается, что Си Цзиньпин якобы сравнивал избранный Трампом подход в торговых спорах с Пекином с "запугиванием" и боксерским матчем без правил.

Председатель КНР также отмечал, что Пекин не уступит давлению со стороны США и что Китай более не является "отсталой страной". Вместе с тем, Си Цзиньпин якобы констатировал, что торговая война "наносит ущерб всем".

Как отмечается в материале, в переписке также приводится призыв к дипломатам стран Евросоюза со стороны представителей его внешнеполитических структур, несмотря на разногласия с Вашингтоном по целому ряду вопросов, публично называть США самым важным партнером. Кроме того, была распространена рекомендация для дипломатов государств Евросоюза взаимодействовать напрямую с Конгрессом США , чтобы "обходить Трампа".

Вопросы кибербезопасности

Как говорится в материале, представители АНБ США заверили, что ранее неоднократно предупреждали дипломатов из ЕС об уязвимости их систем передачи информации. Те якобы игнорировали данные предупреждения. Издание отмечает, что сотрудники внешнеполитических ведомств стран ЕС, работающие в Москве и Пекине, пользуются более совершенными системами для передачи сообщений.

По мнению сотрудников Area 1, за похищением указанной переписки якобы могут стоять хакеры, связанные с властями КНР.