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Белорусам запретили молиться в храмах новой украинской церкви 

Lenta.ru + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Православным верующим Белоруссии нельзя участвовать в богослужениях новообразованной Православной церкви Украины (ПЦУ). Об этом «Радыё Свабода» (белорусская служба «Радио Свобода») заявил официальный представитель Белорусской православной церкви (БПЦ) Сергей Лепин.
По его словам, БПЦ относится к созданию ПЦУ так же, как и Русская православная церковь — «как к определенным внешним событиям, которые не имеют отношения непосредственно к жизни канонической православной церкви». Кроме того, руководство БПЦ не направило поздравления главе новой церкви митрополиту Епифанию.
При этом, подчеркнул Лепин, между БПЦ и ПЦУ будут поддерживаться «обычные добрососедские контакты».
«Мы не ищем войны, вражды. Мы друзья для всех. Дружба дружбой, но определенные вопросы все же отдельно. Ни о каких канонических, литургических отношениях речи не идет. Они невозможны с этой церковью», — добавил он.
Представитель БПЦ указал, что к представителям ПЦУ будут относиться как к другой конфессии, «как к католикам, униатам или как к каким-нибудь раскольникам».
Он выразил уверенность, что позиция БПЦ в отношении ПЦУ не отразится на государственных белорусско-украинских отношениях.
«Украина — светское государство. Как мы имели с ней отношения, так и будем иметь. И надеемся, что наши отношения будут хорошими и будут только улучшаться, если там есть политические и экономические основания», — заключил Лепин.
Белорусская православная церковь является подразделением Русской православной церкви на территории Белоруссии и имеет статус экзархата.
15 декабря в Киеве прошел объединительный собор церковных структур, инициированный президентом Украины Петром Порошенко и Вселенским патриархом Варфоломеем. На нем было принято решение о создании новой поместной Православной церкви Украины. Собор принял предложенный Константинополем устав, однако позже митрополит Епифаний заявил о независимости ПЦУ от Константинополя.
В ПЦУ вошли преимущественно представители Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ), а также два митрополита УПЦ МП. Возглавил структуру митрополит Епифаний (Сергей Думенко) из УПЦ КП. В РПЦ назвали прошедший собор канонически ничтожным, указав на недопустимость участия в нем президента страны.
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Комментарии20
В мире , Украина , Петр Порошенко , РПЦ , радио "Свобода"
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