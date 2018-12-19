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Участник совещания у Лукашенко делал записи о «телках» и «бабле» 

Рамблер + ещё 2 1 час назад
Фото: скриншот видео ОНТ
«Комсомольская правда» обратила внимание на записи, которые делал один из белорусских чиновников на совещании по вопросам развития спорта с президентом Александром Лукашенко.
По данным «КП», в сюжете белорусского канала крупным планом показали блокнот одного из госслужащих.
«Будем много платить за результат. Сами зарабатывайте — тратьте. Использование инфраструктуры. <…> Блеснул на горизонте. <…> Ответить персонально. В ближайшее время мы покажем. Ответишь. Бабла мало, нет мерседесов, телки на задне…» — говорилось в записях.
Последнее слово осталось неизвестным, так как сменился кадр.
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