Участник совещания у Лукашенко делал записи о «телках» и «бабле»

Фото: скриншот видео ОНТ

Комсомольская правда» обратила внимание на записи, которые делал один из белорусских чиновников на совещании по вопросам развития спорта с президентом Александром Лукашенко По данным «КП», в сюжете белорусского канала крупным планом показали блокнот одного из госслужащих. «Будем много платить за результат. Сами зарабатывайте — тратьте. Использование инфраструктуры. <…> Блеснул на горизонте. <…> Ответить персонально. В ближайшее время мы покажем. Ответишь. Бабла мало, нет мерседесов, телки на задне…» — говорилось в записях. Последнее слово осталось неизвестным, так как сменился кадр.