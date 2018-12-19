Relevant (Израиль): кто еще наденет «жилетку европейской бедноты»?

Relevant (Израиль) , уже вышел за границы Протест «желтых жилетов» уже окрестили протестом против элиты. Реальные причины, заставившие людей выйти на улицы, кроются в системных проблемах в экономике страны. «Желтый жилет», отмечается в материале, уже вышел за границы Франции и постепенно становится символом европейского социального протеста.

Пять недель во Франции продолжаются протесты «желтых жилетов», и те, кто следит за этими событиями, все чаще проводят параллели с майскими событиями 1968 года во Франции, которые, начавшись со студенческих выступлений, перешедших в массовые демонстрации, продолжились 10-миллионной всеобщей забастовкой и в результате привели к досрочным парламентским выборам и отставке президента Шарля де Голля. Французы знают толк в революциях, и то, что пока выглядит более или менее невинно, еще имеет все шансы закончиться отставкой правительства. По крайней мере, Эмманюэль Макрон уже ощутил, какие подземные толчки сотрясают его кресло — на фоне протестов его рейтинг достиг минимума: только 23% опрошенных довольны сегодня политикой действующего президента Франции (в начале года его деятельность положительно оценивали 50% французов).

Протест «желтых жилетов» уже окрестили протестом против элиты. На улицы вышли не представители какого-либо политического движения, а обычные люди, не имеющие отношения к политике — водители, медработники, торговцы, клерки, пенсионеры и, конечно же, студенты. И повышение цен на дизельное топливо стало лишь спусковым крючком, который привел в движение весь этот тысячеголовый протестный механизм, как когда-то предпосылкой Великой французской революции, приведшей к разрушению абсолютной монархии, стало повышение цен на продовольствие. Реальные причины, заставившей людей выйти на улицы, кроются в системных проблемах в экономике страны, причем эти проблемы возникли не при Макроне, более того, это не чисто французская болезнь — это проблема всего мира. На фоне экономического кризиса государства потихоньку складывают с ебя социальную ответственность, и в итоге люди остаются один на один с государством, которое перекладывает на их плечи одну проблему за другой. И в результате богатые становятся еще богаче, а бедные — еще беднее. Так что движение «желтых жилетов» — это протест против социальной несправедливости, и воплощением этого протеста стало требование отставки Макрона, которого называют «президентом для богатых».

Макрон, который несколько недель игнорировал требования протестующих, вынужден был обратиться к нации и объявить о чрезвычайном экономическом положении в стране. Меры, которые, по его мнению, должны восстановить народное доверие, это повышение минимального размера оплаты труда, отмена взносов с низких пенсий и налогов со сверхурочной работы и с годового бонуса. Также он попросил компании выплатить сотрудникам годовой бонус и представил меры поддержки пенсионеров, получающих менее 2 тыс. евро. На все про все, по оценке госсекретаря Франции Оливье Дюссо, потребуется 8-10 млрд евро. В такую сумму власть оценила лояльность граждан и свой дальнейший покой. И нет ничего странного, что 50% французов сочли выступление президента неубедительным. Это подтвердила минувшая суббота — количество протестующих хоть и сократилось, но люди намерены продолжать бороться, и тот факт, что полиция стала жестче подавлять протесты, лишь озлобляет участников.

«Желтый жилет» уже вышел за границы Франции и постепенно становится символом европейского социального протеста. В Бельгии около тысячи «желтых жилетов» прошли маршем по центру Брюсселя, под лозунгом «Приближается социальная зима» они потребовали отставки премьер-министра Бельгии и президента Франции. 400 человек были задержаны полицией. В Польше около трехсот фермеров в желтых жилетах устроили несанкционированный митинг, заблокировав одну из важнейших дорог страны. Таким способом они пытались обратить внимание правительства на заводчиков, которые пострадали от африканской чумы свиней. А в Черногории «желтые жилеты» как символ борьбы за справедливость решила использовать оппозиция, протестуя против решения властей об аресте одного из своих лидеров.

«Эти желтые жилеты — это сигнал, что мы хотим исправить эту страну», — заявил политик Андрия Мандич.

А экс-глава МВД республики Горан Данилович добавил:

«Этим Черногория сегодня похожа на Европу, на Францию, на Бельгию. Это не защитная одежда, это жилетка европейской бедноты».

В минувшие выходные первая немецкая демонстрация «желтых жилетов» прошла в Мюнхене, демонстранты выступали против высоких цен на жилье, социального неравенства и безработицы. Это, правда, вряд ли можно считать показателем присоединения Германии к французскому протесту — во-первых, Германия является сильнейшей экономикой Европы, а во-вторых, организатором акции выступило недавно созданное левое общественно-политическое движение «Подъем», так что мероприятие, скорее, стоит рассматривать как попытку сделать себе пиар за счет удачного новостного фона.

Акция протеста против роста цен на электроэнергию и увеличения стоимости жизни прошла в минувшие выходные и в Израиле. Естественно, в стране, входящей в фазу предвыборной кампании, некоторые депутаты Кнессета не преминули воспользоваться ситуацией и выступить на акции протеста, обвинив в повышении цен правительство, премьера, министра финансов, в общем, всех, и пообещав не щадить живота своего для борьбы с подорожанием.

У движения «желтых жилетов» есть одна особенность, которая является одновременно и его сильной стороной, и его слабостью — у него нет политических лидеров, это стихийно организованный протест. И поэтому, с одной стороны, власти трудно разговаривать и искать общий язык с «жилетами» (а значит, трудно «купить» их), а с другой стороны, без возможности вести переговоры протестующим трудно добиться ощутимых результатов и легко свалиться в неуправляемый хаос, дискредитировав идею. Но децентрализация движения говорит еще об одном — об отсутствии доверия у масс к политикам любых мастей и к власти как таковой. И это довольно опасный симптом для демократического общества, который может повлечь за собой самые непредсказуемые последствия.