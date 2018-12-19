В Британии назвали причину смерти Перепиличного 

Британский коронер Николас Хилльярд заключил, что наиболее вероятной причиной смерти российского бизнесмена Александра Перепиличного стал синдром внезапной смерти от аритмии, передает корреспондент РИА Новости из зала заседания Центрального уголовного суда в Лондоне.
Александр Перепиличный скоропостижно скончался в 2012 году во время пробежки близ своего особняка в городе Вейбридж. Обстоятельства смерти бизнесмена, чье имя СМИ связывали с "делом Магнитского", долго оставались невыясненными.
"Если бы он был убит, было бы разумно предположить, что он был отравлен, но никаких свидетельств, подтверждающих это, у меня нет", — сказал Хилльярд.
Он подчеркнул, что ни один из анализов не выявил присутствия в организме Перепиличного никаких ядовитых веществ, и хотя нельзя исключить, что Перепиличный не был отравлен каким-либо неизвестным, не выявляющимся веществом, это маловероятно. Коронер отметил также, что вероятность того, что Перепиличный был отравлен ядом с отсроченным действием и мог спокойно отправиться на утреннюю пробежку и не ощутить никаких симптомов, крайне мала.
"Вероятность, что он умер от естественных причин, гораздо выше. В случае Перепиличного можно заключить либо, что он был отравлен, либо что он умер от естественных причин. Если выше вероятность, что он был убит, то вероятность смерти от естественных причин ниже. А если вероятность смерти от естественных причин выше, то вероятность смерти в результате убийства ниже. Учитывая маловероятность того, что он был убит, я на основании имеющихся у меня фактов могу заключить, что господин Перепиличный скончался от синдрома внезапной смерти от аритмии", — сказал коронер.
Ранее он пояснил, что смерть от этого синдрома зачастую не оставляет никаких следов в организме покойного, и при этом смерть по такой причине — достаточно распространенное явление.