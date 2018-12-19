Дональд Трамп рассказал о том, как будет выглядеть стена на границе с Мексикой

Ограждение сделают из стальных реек и художественно оформят, написал президент США в своём Twitter.

«Стена будет красивой и в то же время даст нашей стране безопасность, которую заслуживают граждане. Стена будет быстро расти и сохранит нам миллиарды долларов в месяц», — отметил Трамп. The Democrats, are saying loud and clear that they do not want to build a Concrete Wall — but we are not building a Concrete Wall, we are building artistically designed steel slats, so that you can easily see through it…— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 декабря 2018 г.

Глава Белого дома требует на сооружение ограждения пять миллиардов долларов, однако Конгресс отказывается давать так много денег и согласен лишь выделить один миллиард 300 тысяч долларов. На днях Трамп говорил, что, если демократы не одобрят выделение бюджетных денег на проект, то стену достроят американские военные.