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Дональд Трамп рассказал о том, как будет выглядеть стена на границе с Мексикой 

Говорит Москва + ещё 25 19 декабря 2018
Фото: Reuters
Ограждение сделают из стальных реек и художественно оформят, написал президент США в своём Twitter.
«Стена будет красивой и в то же время даст нашей стране безопасность, которую заслуживают граждане. Стена будет быстро расти и сохранит нам миллиарды долларов в месяц», — отметил Трамп.
Глава Белого дома требует на сооружение ограждения пять миллиардов долларов, однако Конгресс отказывается давать так много денег и согласен лишь выделить один миллиард 300 тысяч долларов. На днях Трамп говорил, что, если демократы не одобрят выделение бюджетных денег на проект, то стену достроят американские военные.
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В мире , Латинская Америка , Политика , США , Дональд Трамп , Мексика
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