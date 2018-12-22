Трамп показал точеные пики

Президент США Дональд Трамп показал, как будет выглядеть стальная ограда на границе с Мексикой . Изображение он опубликовал у себя в Twitter.

«Стальная конструкция абсолютно эффективна и в то же время красива», — написал Трамп. A design of our Steel Slat Barrier which is totally effective while at the same time beautiful! pic.twitter.com/sGltXh0cu9— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 декабря 2018 г.

Ранее американский лидер заявлял, что стена на границе США и Мексики будет художественно оформлена. По его словам, демократы не хотят видеть бетонную ограду. Трамп отметил, что планируется установить «художественно спроектированную стальную конструкцию, сквозь которую легко можно смотреть [на другую сторону]».

О строительстве стены на границе США и Мексики Трамп говорил в предвыборных обещаниях. После избрания на должность президента в январе 2017 года он подписал два указа: об охране государственной границы, предусматривающий возведение заграждения, и об иммиграции.

По словам президента США, расходы на возведение возьмет на себя мексиканская сторона. Власти Мексики неоднократно заявляли, что не станут этого делать.