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Трамп показал точеные пики 

Lenta.ru + ещё 29 31 минуту назад
Фото: РИА Новости
Президент США Дональд Трамп показал, как будет выглядеть стальная ограда на границе с Мексикой. Изображение он опубликовал у себя в Twitter.
«Стальная конструкция абсолютно эффективна и в то же время красива», — написал Трамп.
Ранее американский лидер заявлял, что стена на границе США и Мексики будет художественно оформлена. По его словам, демократы не хотят видеть бетонную ограду. Трамп отметил, что планируется установить «художественно спроектированную стальную конструкцию, сквозь которую легко можно смотреть [на другую сторону]».
О строительстве стены на границе США и Мексики Трамп говорил в предвыборных обещаниях. После избрания на должность президента в январе 2017 года он подписал два указа: об охране государственной границы, предусматривающий возведение заграждения, и об иммиграции.
По словам президента США, расходы на возведение возьмет на себя мексиканская сторона. Власти Мексики неоднократно заявляли, что не станут этого делать.
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Комментарии1
В мире , США , Дональд Трамп , Мексика
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