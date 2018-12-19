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Франция раздаст полмиллиарда евро беднякам под Рождество 

Lenta.ru + ещё 1 2 часа назад
Франция по традиции выплатит около 500 миллионов евро рождественского бонуса наиболее нуждающимся гражданам. Об этом сообщает The Local.
Ежегодные выплаты для малообеспеченных французов будут распределены на этой неделе. Деньги получат более 2,3 миллиона людей. Цель — дать беднякам возможность накрыть праздничный стол и купить подарки детям. В первую очередь его разошлют безработным.
Объем получаемых денег зависит от семейного статуса получателя. Одинокие бездетные люди получат чуть более 150 евро, бездетные пары — 228 евро. Родителям-одиночкам французское государство отправит 228, 274, 335 или 396 евро в зависимости от того, один, два, три или четыре ребенка у них в семье. Пары с одним ребенком получат 274 евро, с четырьмя детьми — 442 евро. Для этого никому из них не придется заполнять никаких бумаг — переводы будут сделаны автоматически.
Традицию так поддерживать перед Рождеством граждан с низким доходом ввел французский премьер-министр, социалист Лионель Жоспен в 1988 году. В 2017 году эту разовую выплату получили 2,5 миллиона человек, суммарный объем выделенных на нее средств был таким же.
По данным за прошлый год, в стране насчитывается 8,8 миллиона человек, живущих за чертой бедности. Месячный доход граждан такой категории во Франции не превышает 1026 евро.
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