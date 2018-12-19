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Спасение украинцев от вымирания возложили на бывших президентов 

Lenta.ru 53 минуты назад
Народный депутат Украины Ольга Богомолец попросила бывших лидеров страны Виктора Ющенко и Леонида Кравчука поддержать ее Стратегию сохранения человеческого потенциала и спасти нацию от вымирания. Об этом она заявила на форуме «Трансформация Украины», передает телеканал «112 Украина».
По словам Богомолец, она три года обращается к руководству страны с просьбой создать группу по сохранению человеческого потенциала, но все еще не получила ответ. «И до тех пор, пока в государстве не произойдет смена политических элит, пока не придут к власти люди, у которых Украина в сердце, пока мы будем менять одних олигархов на других, шансов для украинской нации не будет», — отметила нардеп.
Ольга Богомолец считает, что для сохранения нации необходимо изменить государственную политику и предпринять экономические, политические и стратегические шаги. Она предлагает внедрить опыт Польши и Израиля по использованию телекардиомониторинга, чтобы избежать исчезновения украинцев через 180 лет.
Ранее 22 августа сообщалось, что украинцы могут стать первой нацией, которая может полностью исчезнуть. Отмечалось, что после распада Советского Союза население страны сократилось до 42 миллионов человек, при этом смертность значительно превышает рождаемость.
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