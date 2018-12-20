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Задержанного в Литве россиянина освободили из-под стражи 

ТАСС + ещё 24 5 часов назад
Фото: Валерий Иванов Кадр: Lietuva / YouTube
Постоянно проживающий в Литве гражданин РФ Валерий Иванов освобожден в среду вечером из-под стражи. Об этом со ссылкой на Генеральную прокуратуру сообщило национальное радио.
"Могу подтвердить, что данное лицо освобождено из-под стражи", — приводятся слова представителя Генпрокуратуры Элены Мартинонене.
По ее словам, необходимость в ограничении свободы гражданина РФ отпала. "Однако приняты необходимые меры пресечения для обеспечения его участия в следственном процессе", — заявила Мартинонене, не уточнив, что это за меры.
Известный в Литве публицист, уроженец Каунаса 71-летний Иванов был задержан полицией во вторник. Как заявил журналистам генеральный комиссар полиции Линас Пернавас, подозрения гражданину РФ предъявлены по факту хранения огнестрельного оружия, которое было якобы обнаружено у него во время обыска.
В среду глава Департамента госбезопасности Литвы Дарюс Яунишкис утверждал, что правоохранительные органы республики установили группу лиц, якобы занимавшуюся сбором информации по заданию неназванной российской спецслужбы. В том числе более месяца назад был задержан якобы причастный к этому оппозиционный политик Альгирдас Палецкис. Было также заявлено, что следствию предстоит уточнить, связаны ли подозрения в отношении россиянина с возбужденным делом о шпионаже.
Как подчеркнуло посольство РФ, это является новым антироссийским выпадом литовских властей. "Нет сомнения в том, что затеянная здесь новая шпионская возня — это очередная серьезная и грубая антироссийская акция литовских властей", — отметили в диппредставительстве.
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