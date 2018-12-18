Порошенко призвал верующих сделать выбор между Россией и Украиной

В Киеве 15 декабря по инициативе Порошенко и патриарха Константинопольского Варфоломея прошел "объединительный собор", в котором участвовали преимущественно представители неканонических церковных структур. Так, на него приехали только два епископа канонической Украинской православной церкви, впоследствии УПЦ запретила их в священнослужении. Итогом мероприятия в Киеве стало избрание главой новой "автокефальной церкви" Епифания Думенко. В Русской православной церкви назвали каноническое значение "собрания" в Киеве ничтожным, а возможность признания Епифания едва ли выполнимой задачей. При этом власти Украины рассчитывают в начале января получить от Константинопольского патриархата "томос об автокефалии" новосозданной структуры.

"Мы не имеем никакого сомнения, что каждый украинец придет. Потому что это очень простой выбор, потому что это не выбор между патриархатом, это выбор между Украиной и Россией. Никто ни на кого не будет давить, если кто-то хочет оставаться в церкви, которая сохраняет единство с РПЦ — это их выбор, но этот выбор должен быть сознательным", — приводит слова Порошенко агентство УНИАН.

Ранее украинские власти, в том числе Порошенко, заявляли, что не намерены вмешиваться в дела церкви, но делают это постоянно. Так, несмотря на обещания, Порошенко добился от Константинополя признания неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали раскольническим. Рада Украины приняла закон о передаче Андреевской церкви Константинопольскому патриархату. Советник Порошенко Ростислав Павленко ездил в Стамбул наблюдать за синодом и встречаться с Константинопольским патриархом по вопросу автокефалии.

Депутат Верховной рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко предложил принять закон о переименовании церквей, который бы запретил канонической Украинской православной церкви называться "украинской". Спикер парламента Андрей Парубий отметил, что законопроект, согласно которому каноническую УПЦ будут называть на Украине Российской православной церковью, может быть рассмотрен уже в четверг.

Украинская православная церковь неоднократно сообщала о притеснениях священнослужителей и захватах храмов представителями неканонических религиозных структур. В частности, за 2014-2016 годы УПЦ потеряла 40 храмов.