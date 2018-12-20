В Японии рассекретили материалы переговоров с США по Курилам в 1960 году

Дед премьер-министра Японии Синдзо Абэ — Нобусукэ Киси, также занимавший пост премьер-министра в 1960 году, перед встречей на высшем уровне с президентом США Дуайтом Эйзенхауэром готовил к обсуждению вопрос о возможности согласия Японии на получение от СССР только двух, а не четырех островов южных Курил. Это содержится в материалах, которые японский МИД готовил к саммиту и с которых на этой неделе был снят гриф "совершенно секретно".

"В последнее время в нашей стране иногда обсуждается мнение о том, что необходимо решить проблему (островов — ред.) "Хабомаи, Шикотан плюс "альфа" (некое добавочное условие — ред.) и подписать мирный договор", — говорится в документе.

В качестве аргументов такого подхода приводится требование японских рыбаков о том, что при условии признания Советским Союзом неких потенциальных возможностей в связи с Кунаширом и Итурупом "или при условии обеспечения гарантий безопасного промысла в этом районе согласиться на возврат Хабомаи и Шикотана".

Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.

Существует точка зрения, что серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.