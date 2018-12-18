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Умершим Дедом Морозом оказался заслуженный артист РФ
Умершим Дедом Морозом оказался заслуженный артист РФ

Киев запретил авиадиспетчерам пользоваться кириллицей 

News.ru 1 час назад
Фото: imago stock&people/Global Look Press
Украинские власти запретили своим диспетчерам принимать информацию на кириллице, проходящую по каналам авиасвязи. Росавиация отреагировала на это коррективой документа, регламентирующего работу специалистов.
В ведомстве пояснили, что украинская сторона будет принимать информацию только на латинице. В связи с этим была принята поправка к «Сборнику телеграфных индексов пунктов, эксплуатантов, предприятий, служб и должностных лиц гражданской авиации».
Согласно ей, в подразделе «Украина» исключаются индексы на кириллице в условных обозначениях стран ближнего зарубежья. В документе уточняется, что исключение означает запрет украинской стороны на использование кириллицы при обмене сообщениями.
Во всем мире авиадиспетчеры общаются на английском языке. Однако в рамках СНГ со времен СССР продолжается использование русского языка. По мнению председателя комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора Олега Смирнова, Украина таким отказом в очередной раз подчеркнула свою «самостийность» и отсутствие чего-либо общего с Россией, передаёт «URA.RU».
Отношения между Украиной и Россией обострились после инцидента в Керченском проливе в конце ноября. Тогда российские пограничники задержали два украинских судна и катер за нарушение государственной границы РФ. Ранее News.ru сообщал, что киевские власти начали подготовку очередного списка российских компаний, в отношении которых надлежит ввести санкции.
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