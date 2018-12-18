Где деньги, Зинке? Глава МВД США погорел на своих внутренних делах

Трамп не особо рисковал, когда ставил волка охранять овец. Президент и сейчас уверен, что тот с этим справился. Во всяком случае, на прощание похвалил. Но спасать нерядового Райана Зинке не стал.

Возможно, после отставки главы аппарата Белого дома Джона Келли это увольнение уже и не выглядит чем-то из ряда вон. Тем паче что шеф МВД Райан Зинке — далеко не первый, кто из этого ряда именно туда и пойдет. Но он из тех, кого сам Трамп по доброй воле никуда посылать бы не стал. Ведь еще в октябре аудиторы этого ведомства уличили своего министра в том, что он слегка не понимает, о чьих внутренних делах ему надо бы печься. Но все это как-то прошло мимо президента. А там и тройная дверь в кабинете за 75 тысяч баксов, и отдых с женой в Турции с полицейским для охраны за 25 тысяч долларов, и гостранспорт в личных целях. И это только по мелочи.

Еще лоббизм и сомнительные сделки с землей. В США МВД — это не силовая структура. В его ведении — природные и земельные ресурсы. А то, что бывший офицер "морских котиков" и на суше — как рыба в воде, Зинке показал уже в первый рабочий день. Уроженец Монтаны , он прибыл в офис в ковбойском костюме и на коне. На нем себя и чувствовал даже тогда, когда брал для семьи правительственные лимузины и за правительственные деньги — частные самолеты. Трамп знал о сибаритстве чиновника, но прощал ему эти шалости по той самой своей "программе лояльности". Еще в палате представителей Райан голосовал против законопроектов, направленных на защиту экологии.

"Этот парень мне подходит", — там и присмотрел его Трамп сразу, как только избрался.

Он уже тогда решил, что из Парижского соглашения по климату точно выйдет. Потому и не особо рисковал, когда ставил волка охранять овец. Президент и сейчас уверен, что тот с этим справился. Во всяком случае, на прощание похвалил.

"Райан многого добился в этой должности, и я хочу сказать ему "спасибо"".

Возможно, Трамп не стал бы отказываться от его услуг и теперь, но демократы насели. Назвали грешки министра "ошеломляющим нарушением этики". А зачем Дональду давать им еще один повод, пусть и не имеющий ничего общего с расследованием Мюллера.

Иначе говоря, не стал он спасать нерядового Райана. Единственное, что смог сделать для него — это не спрашивать:

"Где деньги, Зинке?".

Этими вопросами отныне будет ведать уже третий глава аппарата Белого дома. Генералу Келли Мик Малвейни, может, и уступит по части "железной" дисциплины. Но что до финансов, то с этим у него не забалуешь. В ранге директора бюджетного управления администрации получил прозвище "Мик Нож". Готов урезать все. В 2011-м выступал за вывод контингента из Афганистана, а позже — против роста оборонных ассигнований в принципе.

Кажется, что с этим ему вроде бы и не к Трампу. Тот как раз только-только поднял еще на 50 миллиардов и без того рекордный военный бюджет. Но вся беда в том, что у президента — короткая скамейка запасных, и она кончается. Не случайно же, по слухам, он хотел взять на это место зятя Джареда. Отказался, вероятно, по той же причине, по которой до того не стал назначать Иванку постпредом США в ООН . Чтобы не было лишних разговоров. Впрочем, все и так знают, что доверять Трамп может только этим двум.

Потому, кстати, он совсем не боится закрыть правительство из-за того, что конгресс все еще не принял бюджет-2019. Иванка с Джаредом все равно останутся при нем. Причем бесплатно.