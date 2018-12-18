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Ватикан опроверг признание «новой церкви Украины» 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 12 4 часа назад
Фото: РИА Новости
В дирекции службы печати Святого престола пояснили, что на данный момент невозможно заявить о признании Ватиканом «новой украинской церкви», так как официальные заявления не публиковались.
Во вторник пресс-секретарь «новой церкви Украины» Евстратий Зоря заявил, что «официальный новостной портал Ватикана 17 декабря сообщил об избрании митрополита Епифания предстоятелем Украинской автокефальной церкви», пишет РИА «Новости».
«Фактически это знак того, что в соответствии с порядком экуменического диалога с православными церквями в силу канонического признания вселенским патриархом Варфоломеем украинской церкви и ее митрополита эта церковь приобретает для Ватикана субъектность», — написал Зоря в социальных сетях.
«К сожалению, в этом сообщении имеет место ошибка. Единственным официальным порталом Ватикана является www.vatican.va, а официальные новости Святого престола публикуются только в «Бюллетене службы печати», — рассказали в пресс-службе Ватикана.
При этом сообщение об образовании на Украине новой церковной структуры и избрании ее новой главы публиковал новостной портал VaticanNews (www.vaticannews.va).
«Что касается VaticanNews, то это не официальный ресурс. Это журналистское издание, но оно не является официальным голосом Ватикана», — отметили в службе печати Святого престола.
15 декабря на Украине прошел «объединительный собор», где предстоятелем избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифания.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о будущем канонической УПЦ МП и о значении новой церковной структуры для Украины.
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