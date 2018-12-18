Ватикан опроверг признание «новой церкви Украины»

В дирекции службы печати Святого престола пояснили, что на данный момент невозможно заявить о признании Ватиканом «новой украинской церкви», так как официальные заявления не публиковались.

Во вторник пресс-секретарь «новой церкви Украины » Евстратий Зоря заявил, что «официальный новостной портал Ватикана 17 декабря сообщил об избрании митрополита Епифания предстоятелем Украинской автокефальной церкви», пишет РИА «Новости»

«Фактически это знак того, что в соответствии с порядком экуменического диалога с православными церквями в силу канонического признания вселенским патриархом Варфоломеем украинской церкви и ее митрополита эта церковь приобретает для Ватикана субъектность», — написал Зоря в социальных сетях.

«К сожалению, в этом сообщении имеет место ошибка. Единственным официальным порталом Ватикана является www.vatican.va, а официальные новости Святого престола публикуются только в «Бюллетене службы печати», — рассказали в пресс-службе Ватикана.

При этом сообщение об образовании на Украине новой церковной структуры и избрании ее новой главы публиковал новостной портал VaticanNews (www.vaticannews.va).

«Что касается VaticanNews, то это не официальный ресурс. Это журналистское издание, но оно не является официальным голосом Ватикана», — отметили в службе печати Святого престола.

15 декабря на Украине прошел «объединительный собор», где предстоятелем избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифания.