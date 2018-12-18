Метания Додона повторяют кульбиты Януковича

Пока мир сотрясают американо-китайские торговые войны, пока Европа, затаив дыхание ждет, чем завершится новая французская буржуазная револция, в маленьком тихом и уютном виноградном краю тоже кипят нешуточные страсти. В Молдавии Конституционный суд снова, уже в пятый раз, отстранил от исполнения обязанностей президента Игоря Додона , который отказался подписать несколько утвержденных парламентом законов.

Законы же, ради которых Конституционный суд принял неконституционное решение очень характерны: землю, на которой находился республиканский стадион, передали под посольство США ; 9 мая переименовали в День Европы; на молдавском телевидении запретили показывать российские новости.

Додон назвал такие действия «последними вздохами уходящего парламента», а также пообещал отменить их после выборов 24 февраля 2019 года, в случае победы его партии, конечно. Правда, в тот же день соглашается на назначение министром финансов выдвинутого Демпартией и конкретно премьер-министром Павлом Филипом Иона Кику, назвав его «одним из лучших специалистов в бюджетно-налоговой сфере». Потому и возникает закономерный вопрос, идет ли речь о противостоянии «пророссийского» президента и «проевропейского» парламента или дело в чем-то другом?

Румынии и Интересно, что в своих свежих интервью Додон говорит о нейтральном статусе Молдавии, о невозможности вступления ее в ОДКБ, уходит от обещания денонсировать Ассоциацию с ЕС и не стесняясь заявляет о необходимости определить статус Приднестровья (хотя он уже давно определен как автономно-территориальное образование с особым правовым статусом в Конституции Молдавии и в законе 2005 года), фактически пугая Россию близостью НАТО Украины к ПМР и неожиданно позиционируя себя как молдавского националиста. По сути он повторяет кульбиты Януковича, который метался между Москвой и «западными партнерами».

Победа же Партии социалистов на парламентских выборах в феврале 2019 (после чего обещана отмена всех «антироссийских» законов) выглядит очень сомнительно.

Данные опроса, проведенного Международным республиканским институтом (IRI) показывают, что социалисты Додона предположительно наберут 32% голосов, Демпартия Плахотнюка — 12% и столько же идущие единым блоком правые проевропейские партии «Действие и солидарность» (PAS) и «Платформа Достоинство и правда» (DA). Этого точно не хватит для парламентского большинства. Но другие социсследования показывают еще более удручающую картину. Весной 2018 года CIVIS дал социалистам 26%, PAS — 12%, а Демпартии только 7%. Ноябрьский же опрос института IMAS дал социалистам 22,1%, Демпартии — 13,7%, PAS — 6,4%.

Входить в коалицию с правыми даже абстрагируясь от идеологии при таких раскладах не могут ни Додон, ни Плахотнюк, для парламентского большинства даже при лучших вариантах общих рейтингов недостаточно. А вот объединиться друг с другом…

Спроста ли Додон поменял риторику с «пророссийской» и «антиевропейской» на «промолдавскую»? Спроста ли его советник по внешней политике Аурел Чокой летом на международном форуме в Брюсселе заявил, что Молдавию нужно подготовить к вступлению в ЕС — провести реформы и решить проблему Приднестровья? Спроста ли глава парламентской комиссии по правам человека и межэтническим отношениям, социалист Владимир Цуркан заговорил о возможности объединения с Демпартией после выборов?

Последняя умудрилась крепко поссориться с Западом, который обвинил ее в узурпации власти и коррумпированности. Так, 14 ноября Европарламент утвердил доклад по Молдавии, в котором евродепутаты рекомендуют не финансировать страну как минимум до парламентских выборов и даже предлагают ввести персональные санкции в отношении тех, кто украл 1 млрд долларов из бюжета.

Как бы там ни было, 21 октября в Кишиневе прошел митинг Демпартии, на котором Плахотнюк заговорил о «четвертом пути» для Молдавии вместо интеграции в ЕС, ЕврАзЭС или объединения с Румынией, выйдя на который «граждане Молдовы будут строить свое будущее своими руками, а не ждать этого от кого-то из-за рубежа». Вся эта вновь возникшая «промолдавскость» Плахотнюка сильно перекликается с тоже новоделом, только додоновским, о невозможности вступления ни в НАТО, ни в ОДКБ, нейтральности и т.д. Это и есть объединительная платформа.

В это время Додон и социалисты пытаются повысить свой электоральный рейтинг, продолжая заигрывать с Россией, хотя и присоединились к ее обвинению в незаконном финансировании еврооппозиции.

В начале ноября стало известно, что РФ с января 2019 снимет пошлины на молдавские подукты, но только на полгода. Дальнейшая таможенная политика будет зависеть от результатов выборов. Также, по словам Додона, в случае его победы Россия выделит 1 млрд долларов на развитие Молдавии и снизит до 30% цену на газ. Отличная предвыборная приманка для симпатизирующей России части молдавского общества. Но это еще не все хитрости. Додон договорился об амнистии для молдавских гастарбайтеров, которые нарушили миграционное законодательство РФ.

Вот как распределяются обязанности перед выборами — демократы просят денег у Запада для борьбы с Россией, социалисты просят денег у России для борьбы с Западом, а сами желают лишь любой ценой остаться у власти, сохранить свои бизнес-активы. Понятно, что в условиях парламентской демократии все играют в предвыборные игры, но ведь так можно и доиграться. Прецедентов на нашей памяти было немало.

Представим себе следующую картину. Социалисты после выборов объединяются с Демпартией для создания парламентской коалиции. У первой неплохая, но снижающаяся поддержка среди населения и фейковый пророссийский (для Запада это плохо) имидж, основанный на словах, а не на делах. У второй низкий уровень поддержки, катастрофические отношения с Западом, обвинения в узурпации власти, коррупции, пытках, подкупах.

С другой стороны, чисто правые евроинтеграторы PAS и DA, точно имеющие западную поддержку и не такую уж маленькую поддержку среди населения. Они объединяются с прорумынской «Евро-унионистской конвенцией» и какими-нибудь «независимыми» кандидатами, а затем объявляют о нарушениях на выборах и, например, российском вмешательстве, выходят на улицы и требуют признать их нелегитимными.