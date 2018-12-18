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«Ситуация ниппель»: Экс-депутат Рады объяснил провал политики Украины в ЕС 

РИА Новости + ещё 1 44 минуты назад
Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник считает, что Украине не удастся начать свободно реализовывать свою продукцию на рынках Евросоюза. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Олейник отметил, что ЕС не заинтересован в конкурентах для европейских компаний, и для Киева исключений делаться не будет.
"Евросоюзу надоело постоянно объяснять украинским властям, что Украина не будет полноценным членом ЕС и рассчитывать на европейский рынок ей не стоит. Евросоюз и так вносит ограничения для членов ЕС. И делать исключение для Киева не намерен. Украине не удастся зайти на рынок Европы, и без ограничения торговать своей продукцией. Евросоюз самих интересовал рынок Украины для своих товаров", — написал экс-депутат.
Олейник также добавил, что Украина по своей воле потеряла самый перспективный рынок для своих товаров, разорвав почти все экономические связи с Россией.
"В принципе "ситуация ниппель". Дуют в одну сторону. Украина в угоду Европе потеряла рынок России, который почти ничем для нее не ограничивался. Теперь, столкнувшись с реальностью, украинские власти начинают обижаться на ЕС", — отметил политик.
Он также подчеркнул, что Евросоюз не видит в Украине равного партнера.
"Проклятые капиталисты" не видят Украину равным партнером. Используют в своих интересах, и обижаться нужно только на самих себя", — заявил Олейник.
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