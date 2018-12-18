«Ситуация ниппель»: Экс-депутат Рады объяснил провал политики Украины в ЕС

Олейник отметил, что ЕС не заинтересован в конкурентах для европейских компаний, и для Киева исключений делаться не будет.

"Евросоюзу надоело постоянно объяснять украинским властям, что Украина не будет полноценным членом ЕС и рассчитывать на европейский рынок ей не стоит. Евросоюз и так вносит ограничения для членов ЕС. И делать исключение для Киева не намерен. Украине не удастся зайти на рынок Европы, и без ограничения торговать своей продукцией. Евросоюз самих интересовал рынок Украины для своих товаров", — написал экс-депутат.

Олейник также добавил, что Украина по своей воле потеряла самый перспективный рынок для своих товаров, разорвав почти все экономические связи с Россией.

"В принципе "ситуация ниппель". Дуют в одну сторону. Украина в угоду Европе потеряла рынок России, который почти ничем для нее не ограничивался. Теперь, столкнувшись с реальностью, украинские власти начинают обижаться на ЕС", — отметил политик.

Он также подчеркнул, что Евросоюз не видит в Украине равного партнера.